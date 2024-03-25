TİP'in adayı İrfan Değirmenci'nin vaadi sosyal medyada gündem oldu

25 Mart 2024 09:48 - Güncelleme : 25 Mart 2024 10:00

Yerel seçimlere 1 haftadan daha az bir süre kaldı. Parti liderlerinin ve belirlenen adayların da bu kalan süreçte seçim çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Düzenlenen mitinglerde adaylar vaatlerini kamuoyuyla paylaşıyor.

Bazen adayların seçim vaatleri sosyal medyanın diline düşmekten de kurtulamıyor. TİP'in Ankara'nın Çankaya ilçesinde gösterdiği İrfan Değirmenci, seçildiği takdirde ilçe içinde vegan festival düzenleyeceğinin de sözünü verdiği öğrenildi.

Değirmenci'nin bu vaadinin sosyal medyada yayılması üzerine kullanıcıların yaptığı yorumlar kırdı geçirdi... İşte Değirmenci'nin vegan festival vaadinin üzerinden yapılan o yorumlar...