TİP'in başkan adayından 'Maçoğlu' eleştirisi: Nazik bir hareket değil

03 Mart 2024 10:53 - Güncelleme : 03 Mart 2024 11:11

Yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. Bugün YSK, kesinleşen adayların listelerini yayınlayacak. Seçimde en önemli illerden biri olan İstanbul'da da adaylar çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'da ilçe bazlı sonucun en çok merak edildiği illerden biri ise Kadıköy... Çünkü hem TKP hem de TİP, CHP'nin kalesi olarak görülen Kadıköy'den aday gösterdi.

Kadıköy'de bu durumun sonuca ne kadar etki edeceği de merak konusuyken TİP'in Kadıköy adayı Doğan Ergün’ünden TKP'nin 'Maçoğlu' kararını eleştirdi. Ergün, Gazete Duvar’dan Eren Topuz’a verdiği röportajda TİP’in Kadıköy’de yüzde 10 civarında (yüzde 9,6) oy aldığını ve burada 3. parti olduğunu vurgulayarak, Maçoğlu’nun aday gösterilmesini ‘çok nazik bir hareket olarak görmediklerini’ söyledi.

"MAÇOĞLU'YLA BİR SORUNUMUZ YOK"

“Fatih Mehmet Maçoğlu ismi Kadıköy için TİP'le de anılmıştı. Maçoğlu'yla TİP arasında nasıl görüşmeler geçti? Maçoğlu’nun adaylığını nasıl yorumluyorsunuz?” sorusuna cevap veren Ergün, şunları kaydetti:

“Öncelikle bizim Fatih Mehmet Maçoğlu'yla herhangi bir sorunumuz, herhangi bir derdimiz bulunmuyor. Özellikle Ovacık'taki belediye başkanlığı sürecinde çok başarılı olduğunu, sosyalist belediyecilik açısından bir alternatif oluşturabileceğini düşünüyoruz.

Maçoğlu'nun Türkiye İşçi Partisi'yle adının anılması da bizden kaynaklanmıyor. Başından itibaren Maçoğlu'yla ve SMF'li arkadaşlarımızla hep şunu konuştuk, Türkiye sosyalist hareketi açısından elbette değerli bir isim. Ama bu yerel seçimde aday olarak nasıl bir bölgede seçime girmesi gerekir? Dersim'den çekilmek önemli bir karar. Bu doğru mu? Bu yapılıyorsa başka nerede değerlendirilebilir? Profil olarak neresi uygundur? Bütün bunları konuştuk. Sağ olsunlar bizim fikirlerimizi aldılar. Biz de onları dinledik. Böyle bir diyalog olduğunu söyleyebilirim.

"DERDİMİZ SOSYALİZMİ GÜÇLENDİRMEK"

Özel olarak TİP adayı olması üzerine konuşmadık. Derdimiz sosyalizmi güçlendirmek. Bunu yaparken her bir figür nasıl etkili olabilir, bunları değerlendiriyorduk. Genel seçim sonuçlarına göre Kadıköy’de CHP ve AK Parti’nin ardından üçüncü partiyiz. Doğal olarak Türkiye İşçi Partisi'nin Kadıköy'de kökleşmek, güçlenmek gibi bir derdi var. Biz o aşamada niyetimizi net bir şekilde ifade ettik. Maçoğlu'nun bir başka partiden adaylığını biz de neredeyse kamuoyuna ilan edildiği sırada öğrenmiş olduk.

"ÇOK NAZİ BİR HAREKET OLARAK GÖRMEDİĞİMİZİ SÖYLEYEBİLİRİZ"

Bence bu noktadan sonrası biraz o tarafa sorulması gereken bir soru. Türkiye'de sosyalist bir parti çok güçlü bir şekilde genel seçim geçirmişken tırnak içinde rekabet görüntüsüne gerek var mıydı? Birbirimizi severiz, sayarız. Çeşitli yerlerde iş birliğimiz de devam ediyor. Ama sonuçta çok nazik bir hareket olarak görmediğimizi söyleyebilirim. Kadıköy’de TİP yüzde on civarında oy aldı. Burada bizimle genişleyen bir yol var. Bu alanda plan yaparken TİP'le yapılmasını tercih ederdik. Tabii bu düşmanlaşmak anlamına da gelmiyor.”