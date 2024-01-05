TKP seçim kararını açıkladı! CHP'yi destekleyecek mi? 

05 Ocak 2024 18:19 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 18:22

Yerel seçime 86 gün kala partilerin adayları belli olmaya başladı. Gözler muhalefet ve iktidar açısından öneme sahip İstanbul'a çevrildi. AK Parti kulislerinde Murat Kurum'un aday olacağı dillendirilmeye başlandırken, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ise bugün startı verdi.

Yerel seçim kararını açıklayan bir parti de Türkiye Komünist Partisi (TKP) oldu. İstanbul'da İmamoğlu'nu desteklemeyeceğini bildiren TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, kararın DEM Parti için de geçerli olacağını söyledi.

Okuyan, "Biz her seçimde ‘Aman AK Parti kazanır’ diye CHP’yi destekleyeceksek zaten kendi varlığımızı ortadan kaldırmamız gerekiyor. CHP’liler oyları bölmesin deyip geçeceğiz, yapacak bir şey yok" dedi.

Ankara’da gazetecilerle bir araya gelen TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili "Türkiye’de muhalefetin AK Parti ya da Erdoğan’a bir alternatif oluşturma, bir iktidar projesi olarak muhalefetin ortadan kalkması anlamına geldi" diyerek muhalefeti eleştirdi.

"BÜYÜK GÜNAH CHP'NİN"

“Türkiye’de solculuğun çok uzun süredir unutulduğu” ifadesini de kullanan Okuyan, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye solunun solculuğu unutmasında en büyük günah CHP’nindir, CHP Türkiye solu üzerine kurduğu baskıyla, üzerine düşürdüğü gölgeyle Türkiye’de solun zaten sınırlı olan etkisini büyük ölçüde ortadan kaldıran bir operasyonun başını çekti. Bu operasyona sonraki yıllarda HDP eklendi, şu anda Türkiye toplumu baktığında sağı görüyor, sonra tekrar sağı görüyor. Şimdi olabilecek en korkunç iki biçimiyle karşımıza çıkıyor bu sağ varyasyonlar, bir tanesi siyasal İslam. Türkiye’de şu andaki ideolojik kutup başlarından bir tanesi siyasal İslamdır, bunun karşı kutbu da milliyetçilik. Eğer Türkiye’de siyasal İslamcılarla ırkçı milliyetçiler karşı karşıya gelirse buradan kazançlı çıkan siyasal İslam olur. Bu karşı karşıya geliş Türkiye Cumhuriyeti’ni dağıtır.”

"CHP'YE OY VERMEYECEĞİZ"

Okuyan, yerel seçimlerde CHP’ye destek verip vermeyeceklerine ilişkin soru üzerine "Biz Sol Parti, EMEP, TİP, bazı yerlerde eğer gözle görülür bir iddia taşıyorlarsa onların karşılarına aday çıkarmayacağız ve bu partilere oy verilmesi için çağrı yapacağız. Benzer bir şeyi de onlardan bekleriz. Ama yapmayacağımız şey bu seçimde CHP’ye oy vermektir. Bunu hiçbir şekilde yapmayacağız, bu kararımız HDP için de geçerli. Zaten şimdiye kadar TKP, CHP’ye hiçbir seçimde oy vermedi buna İmamoğlu da dahil. CHP’ye oy vermedik (Cumhurbaşkanlığı seçimleri) zaten orada bir adaya oy verdik, Erdoğan’ın kazanmasına yardımcı olmamak için. Ama biz her seçimde ‘Aman AKP kazanır’ diye CHP’yi destekleyeceksek zaten kendi varlığımızı ortadan kaldırmamız gerekiyor. CHP’liler oyları bölmesin deyip geçeceğiz, yapacak bir şey yok. Bu kararımıza İstanbul’da, kritik olan büyükşehir belediyeleri de dahil." şeklinde konuştu.