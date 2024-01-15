Toplantılar peş peşe iptal edilmişti: Partilerin yerel seçim mesaisi devam ediyor

15 Ocak 2024 11:12 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 11:43

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden gelene şehit haberlerinden sonra siyasi partiler, yerel seçime ilişkin toplantılarını peş peşe iptal etmişlerdi. Haftanın ilk günüyle birlikte partilerin yerel seçim hazırlıkları devam ediyor.

AK Parti'nin aday tanıtım toplantısı, hafta sonuna planlanmıştı ancak şehit haberleri nedeniyle ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti, 17'si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkan adaylarını önümüzdeki hafta içinde açıklamak için çalışmalarını sürdürüyor. Aday duruyurusu için yeni bir tarih belirlenecek

NTV'nin aktardığı bilgilere göre; AK Parti'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına ise Ak Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın ismi geçiyor.

Seçim sürecini çok dikkatli bir şekilde yürüten AK Parti, 2 milyon 300 bin görevlisiyle sahada olma kararı aldı. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ahmet Özdemir yaptığı açıklamada, "Sandığın başından genel merkeze kadar herkesin ne yapacağını bildiği, başarılı olamadığında sorunu nasıl çözeceğini ve kime ulaşacağını bildiği bir network oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) cephesinde de aday belirleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. MHP, 2'si büyükşehir, 22 il ve 88 ilçe adayını açıkladı ancak yeni haftada ilçe adaylarını belirleme süreci de sürecek.

CHP, İZMİR VE ANKARA ADAYLARINA ODAKLANDI

İttifak görüşmelerine devam eden CHP'de ise yeni haftada Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının yapılması bekleniyor. Toplantılarda yeni adaylar belirlenecek. Kamuoyunun merakla beklediği İzmir ve Antalya adayları için yapılan anket çalışmaları da masaya yatırılacak. Ayrıca seçim stratejisi değerlendirilecek.

İYİ PARTİ'DE DE ADAYLAR MASAYA YATIRILACAK

İYİ Parti'de de başkanlık divanı toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda, yerel seçim stratejisi ve adaylar görüşülecek. Ankara ve istanbul adayının ay sonuna kadar açıklanması planlanıyor. Haftasonu yapılması planlanan, ancak terör saldırısı nedeniyle ertelenen aday tanıtım toplantısı için de yeni bir tarih belirlenecek.