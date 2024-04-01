Trabzon Vakfıkebir’de bağımsız adaylar damga vurdu

01 Nisan 2024 01:58 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 02:02

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Yerel Seçiminde sandıklar açılmaya devam ediyor. Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde 21 bin 842 seçmen sandığa gitti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Trabzon Vakfıkebir’de bağımsız aday Faruk Koçal 6 bin 484 oyla seçimi önde götürüyor.

AK Parti’nin adayı Muhammet Balta ise 5 bin 836 oyla ikinci sırada seçimi getiriyor.

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde üçüncü sırayı ise yine bağımsız aday Ahmet İhsan Hacıfettahoğlu 3 bin 258 oy aldı.