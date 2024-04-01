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01 Nisan 2024 01:58 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 02:02

Trabzon Vakfıkebir’de bağımsız adaylar damga vurdu

Türk halkı bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde bağımsız adaylar damga vurdu.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Trabzon Vakfıkebir’de bağımsız adaylar damga vurdu

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Yerel Seçiminde sandıklar açılmaya devam ediyor. Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde 21 bin 842 seçmen sandığa gitti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Trabzon Vakfıkebir’de bağımsız aday Faruk Koçal 6 bin 484 oyla seçimi önde götürüyor.

AK Parti’nin adayı Muhammet Balta ise 5 bin 836 oyla ikinci sırada seçimi getiriyor.

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde üçüncü sırayı ise yine bağımsız aday Ahmet İhsan Hacıfettahoğlu 3 bin 258 oy aldı.

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Kaynak: TGRT Haber
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