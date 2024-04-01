Trabzonspor'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik 

01 Nisan 2024 22:49 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 22:50

İmamoğlu'ndan seçim açıklaması: "Sonucu bizi çok memnun edecek"

İmamoğlu'ndan seçim açıklaması: "Sonucu bizi çok memnun edecek"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerinden sonra Trabzonspor Kulübü'nden tebrik mesajı geldi.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, İmamoğlu'nun hem eski yönetici hem de Divan Kurulu üyesi olduğu vurgulandı. Kulüp, İmamoğlu'na çalışmalarında başarılar dilediğini belirtti.

'ESKİ YÖNETİCİ' DETAYI

Kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen, eski yöneticimiz ve Divan Kurulu üyemiz Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik eder çalışmalarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

1 MİLYON OY FARKAL KAZANDI

Türkiye, yerel yönetimleri belirlemek üzere dün sandık başı yaptı. Katılım oranının düştüğü ve yüzde 76'lara gerilediği seçimde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, zafere ulaştı.

En yakın rakibi Murat Kurum'a 10 puan fark atan İBB Başkanı, bir 5 yıl daha İBB'yi yönetmesi için seçmenden onay aldı. 2019 yılında 800 bin olan fark bu seçimde 1 milyonun üzerine çıktı.

Ekrem İmamoğlu yüzde 51.14 oy alırken Murat Kurum ise yüzde 39.59 oy aldı.