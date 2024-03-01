Tüm şehir bu başkan adayını konuşuyor! Adı var, kendi yok

01 Mart 2024 11:00 - Güncelleme : 01 Mart 2024 11:35

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala adayların yarışı da hızlandı. Seçim vaadlerini sıralayan adaylar sokaklara indi. Fakat Balıkesir'deki seçim yarışı kargaşaya neden oldu. CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, aynı isimde bir kişinin de bağımsız aday olduğunu gördü.

Balıkesir'in simgelerinden birisi olan yaklaşık 60 yıldır şehirde hizmet veren bir lokantada garson olarak çalıştığı öğrenilen Bağımsız Aday Ahmet Akın isminin duyulmasının ardından adeta sırra kadem bastı.

BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU

Başta basın mensupları olmak üzere herkesin ulaşmak için çaba gösterdiği ancak bir türlü ulaşamadığı Bağımsız Aday Ahmet Akın ise sessizliğini koruyor. 'Neden aday olduğu' , 'Seçimden nasıl bir sonuç beklediği' gibi sorularla karşılaşacak olan Ahmet Akın'ın yaklaşık 2 hafatdır işyerine gitmediği ve ailesi ile birlikte evinde kalmadığı iddia edildi. Garson Ahmet Akın'ın çalıştığı işyerinin sahibi olan Yaşar Özel ise, yıllardır esnaflık yaptığını ve yaşanan olayı duyunca Ahmet Akın'a 'Buraya gelme' dediğini söyledi. Özel, "Bunlar bir şeyler yaptılar. Herkes bize kızıyor, konunun bizimle hiç bir alakası yok. AK Partililer bana tepki gösteriyor, CHP'liler bana tepki gösteriyor. Bizim suçumuz nedir? Bu olayda biz mağdur olduk. Sırtımdaki ter kurumuyor. Ben 60 yıldır burada hizmet vermişim" dedi.

İşletmeci Yaşar Özel, "EYT yasası çıktı, kendisi emekli olamamış. Eksik günleri varmış. O nedenle geldi çalışmaya başladı" dedi.

KİMSE NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYOR

Öte yandan, Balıkesir'in Kayabey Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Bağımsız Aday Ahmet Akın'ın evine gidenler eli boş dönüyor. Evde kimse olmazken, garson Ahmet Akın'a ait telefon numarası ise cevap vermiyor. Kimsenin ulaşamadığı Ahmet Akın, aday olmasına rağmen hiç bir seçim faaliyeti, vatandaş ziyareti de yapmadı. Bu hali ile de seçim kampanyası yapmadan seçime girmeye hazırlanan Ahmet Akın, siyaset tarihindeki yerini şimdiden aldı.

Seçimin iki parti arasında geçmesi beklenen Balıkesir'de, CHP'li Akın yaşanan olaylara tepki göstererek, "Kuvayi Milliye şehrine yakışmayan bu davranışlarda bulunanlara yiğit Balıkesirliler gereken cevabı verecektir" dedi.