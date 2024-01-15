Tüm Türkiye, 'Zavadanak' sözüyle tanıyor: Bekir Varol siyasete atıldı

15 Ocak 2024 13:12 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 13:19

Antalya Manavgat'ta 15 Mart 2020 tarihinde meydana gelen trafik kazasının ardından "Coronadan mı kaçıyordun', 'Zavadanak çarptı" sözleriyle fenomen olan Bekir Varol, siyasete atılıyor. Varol, yerel seçimlerde annesinin köyü olan Seydiler Mahallesinden muhtar adayı olduğunu duyurdu.

Adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Varol "Ben anamın köyü olan Seydiler'den muhtarlığa aday olma kararı aldım. Şu an elimdeki sosyal medya gücünü de kullanarak köyümün yol, su, elektrik gibi problemleri zavadanak çözüme kavuşturacağım" dedi.

"OYLARINIZI ZAVANADAK KULLANACAKSINIZ"

Seydiler'in yaşanabilir bir yer değil yaşanmaktan zevk alınan bir yer olması için köylülerinden destek isteyen Varol, herkesi sandığa gitmeye çağırdı. Varol, "Oylarınızı zavadanak kullanacaksınız. Güzel bir yaşama zavadanak merhaba diyeceğiz" ifadelerini kullandı.