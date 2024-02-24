Tunç Soyer’den CHP’ye sitem: Teşekkürü çok gördüler

24 Şubat 2024 19:07 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 19:17

İzmir'de, şehir içi ulaşımın en önemli aşamalarından biri olan, Bornova Evka-3 ile Narlıdere'yi birbirine bağlayacak Narlıdere Metrosu törenle açıldı. Yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, partisine sitem etti.

SOYER: PROJELERİMİZİN YÜZDE 87'SİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Narlıdere Metrosu açılış töreninde konuşan ve yeni dönemde aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “5 yıl önce, seçim beyannamemizde, 165 projemizi gerçekleştirmeyi vadetmiştim. Bu projeleri yüzde 87'lik bir oranda tamamlamış üzerine bir de 15 proje eklemiş ve bu oranı gerçekleştirmiş tek belediye başkanı olmaktan büyük gurur duyuyorum. 5 yılda İzmir'in 50 yıllık kangren olmuş sorunlarını çözdük ve gelecek 50 yılını teminat altına aldık. Cumhuriyetimizin 100. yılını, tarihe nakşettiğimiz 9 Eylül kutlamaları ve İkinci Yüzyılın İktisat Kongresiyle taçlandırdık. Uluslararası alanda sahip olduğumuz itibar ve İzmir duruşuyla, 5 yılda uluslararası finans kuruluşlarından en fazla finansman getiren belediye olduk. Ya bir yol bulduk ya da bir yol açtık. Daima; çok renk, daima çok ses, daima çok nefesle hep öncü olduk” dedi.

SOYER'DEN PARTİSİNE SİTEM

Törende yaptığı konuşmada partisine sitemde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir CHP İl Kongresinde, kapalı oylamada 522 delegenin 508'inin oyuyla en yüksek örgüt desteğini alana, başarılarıyla uluslararası alanda en yüksek makama getirilene, anketlerde birinci çıkana, bu kadar çabaya, devrim niteliğindeki onlarca esere bir teşekkürü çok görenlere buradan sitem ediyorum" dedi.

Soyer, partisinin değişim hareketine de değinerek, "Ne yazık ki bugün, değişim sloganın altının boşaltılarak, hedefinden koparıldığını ve umutların sönümlendiğini üzülerek görüyoruz. Oysa bir parti-devlete karşı mücadele ediyorsanız veya bir parti sandıktan aldığı gücü suistimal edip devleti ele geçiriyorsa, o umuda çok ihtiyaç vardır ve o umudun tek gerçek öznesi halk olmalıdır" ifadelerine yer verdi.

FATMA ÇALKAYA: KENT ULAŞIMI ÖZELLİKLE İZMİR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR HİZMETTİR

Açılış töreninde konuşan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise “Ben 2019'da göreve başladıktan bir hafta sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer beni arayarak ‘ilk şantiye ziyaretini Balçova metro inşaatına yapacağını' söylediğinde çok heyecanlanmıştım. Göreve yeni başlamış bir belediye başkanınız ve ilçeniz için çok önemli bir ulaşım yatırımı hizmetini inceleme fırsatı bulacaktım. O hizmetin başarıyla tamamlanması için çalışacak ve mücadele edecektik. Kent ulaşımı özellikle İzmir için çok önemli bir hizmettir. Dünyanın önemli şehirlerinde ulaşım metrolarla yer altına alınarak trafik sorunu çözülmeye çalışılır. Bugün Tunç Soyer'in önceliğinde bu önemli projenin açılışını yapıyor olmaktan çok büyük onur ve gurur duyuyorum. Vatandaşlarımız artık İzmir'in bir ucundan diğer ucuna tek araçla ve konforlu bir şekilde seyahat edilebilecek” şeklinde konuştu.

Tören sonrası ünlü sanatçı Haluk Levent de alanda bulunan binlerce kişiye konser vererek keyifli dakikalar yaşattı.