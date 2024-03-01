Turgut Altınok TGRT Haber'de: Vatandaş Ankara'nın kayıp 5 yılını görüyor

01 Mart 2024 21:00 - Güncelleme : 01 Mart 2024 21:58

Cumhur İttifakı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, TGRT Haber'de Fatih Atik'in Gündem Özel programında canlı yayın konuğu oldu. Altınok, önemli açıklamalarda bulundu.

"CHP YALAN SÖYLEDİ"

"Sokağın nabzı iyi" diyen Altınok, "Coşku ve ilgi iyi. Sokak önemlidir. Sosyal medya anketleri var bir de gerçek anketler var. Ankaralı hemşerilerimizin iradesine saygılıyız. CHP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yalan söyledi. Özür dilemeliydiler. CHP tabanı hayal kırıklığına uğratıldı. CHP Ankara'da yüzde 30 oranında oy aldı." diye konuştu.

"CHP'Lİ SEÇMEN DE BANA OY VERECEK"

Milli teknoloji hamlelerine dikkat çeken Altınok, "CHP'liyim ama sana oy vereceğim diyenler var. Vatandaş Ankara'nın kayıp 5 yılını görüyor. Burası Başkent 7 vatandaşımız selden öldü. Seçimden seçime milliyetçilik ve vatan sevgisi olmaz. İHA'lar SİHA'lar Türkiye'nin gururudur. İçerde ve dışarıda operasyonlar olmasaydı daha farklı bir yapı olacaktı. PKK'nın kampları vardı şuan tüm kampları tarumar edildi. Biz Yunan'ı Ege'ye dökmüş bir milletin evlatlarıyız." ifadelerini kullandı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLARIMIZI İPTAL ETTİ"

Altınok'un konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Mansur Yavaş seçildiğinde hizmeti önledi. Yavaş, kentsel dönüşüm planlarımızı iptal ettirdi. Herkesin başkanı olamadı, ambargolar uyguladı. Vatandaşa destek değil, köstek oldu. Ama bizim anlayışımızda adalet vardır, herkese hizmet etmek vardır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı herkesi kucaklamalı, herkesi dinlemeli. Biz asla kırıcı olmadık. Bir Yunus sevgisiyle siyaset ve hizmet anlayışımız oldu."

"İYİ PARTİLİLERE TEHDİT VAR"

"Mansur Yavaş İYİ Parti'ye operasyon yaptı. Büyükşehirde çalışan İYİ Partili üyelere tehditler var. Bana son gelen bilgiler, işçi kardeşlerimize 'istifa edeceksin yoksa seni işten atacağız' diyorlar. Bunlar gerçek tabi. Benim duyduğum İYİ Partiler 'sana oy vereceğiz' diyorlar."

ULAŞIM PROBLEMİ

"Ankara'da ulaşım ciddi bir problem. Otobüsler balık istifi gibi. Ankaralılar buna layık değil. Durakta bekleme süreleri arttı. Engelleme kısmı külliyen yalan. Getirdiği gündem maddeleri 99.8 oy birliğiyle kabul edildi. Engelleniyoruz demek şudur: Başarılı olamadık, verdiğimiz sözleri yerine getiremedik, ilçelere söz verdim, yerine getiremedim. Siyasetin erdemi şunu gerektirir: Söz verdim ama yapamadım. Polatlı'ya hala su gidemedi. Burası Başkent, Kızılay'da kaldırım taşları kırık. Birçok vatandaşın ayağı takılıyor düşüyor. Kızılay'da akşam 8.00'de hayat bitiyor. 18 saat mesaim var. İnanın aileler, gençler 2-3'te parkta huzurlu bir şekilde otururlar."

"İlçelere gidiyorum köylerde kanalizasyon, su yok. Çankaya ve Oran'dakiler Keçiören'e geliyor. CHP'li ya da sosyal demokratız diyorlar misafirlerini Keçiören'e getiriyorlar. Keçiören'de 6 ayda buz pateni pisti yaptık. 700 sporcumuz var. Çocukların kaskı, pateni bizden. Çankaya'dan bize geliyorlar. Hoca da bizden."

"5 yılda Mamak'ta 160 konut teslim edilmiş. 240 binada inşaat tamamlanmamış, vatandaşlar mağduriyet içerisinde. Her seçimde diyor 1 kere başkanlık yapacağım bir daha yapmayacağım. Biz inşallah Mamak kentsel dönüşümü hızlıca yapacağız. Vatandaşa imar kolaylığı sağlayacağız. 4 binayı birleştiriyoruz. 2.8 sosyal donatı ve yeşil alan yapıyoruz. Daha yeşil bir Başkent oluyor."

"Otopark sorununu da kökten kaldıracağız. 5 yılda bir kentsel dönüşüm planı yok. 58 kilometre metro sözü vardı. 5 santimetre yapılmadı. biz metro ağlarıyla ile öreceğiz. Trafikte Ankara İstanbullaşıyor. Havaalanına metro yapacağız."

"BÜYÜK KASABAYA DÖNÜŞTÜ"

"Yavaş'ın yaptığı yatırımlar bütçenin yüzde 4'ü. Ankara'da 15 milyarlık yatırım yok. Ankara yapılmayan yatırımlardan dolayı ciddi bir ulaşım ve trafik çilesi yapıyor. Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelmeye hazırım. Ankara'mız büyükşehirden büyük bir kasabaya dönüştü."

ÖĞRENCİ VE EMEKLİLERE DESTEK

"Benim başkanlığımda 20 bin öğrencilerimize 1500 TL burs vereceğiz. Yurt problemi kalmayacak. 18 yaşa kadar ve üniversitelilere ulaşım ücretsiz olacak. Bin lira destek alan emeklilerimize 5 bin lira vereceğiz. Emeklilerimize destek olarak esnafı da canlandıracağız. Doğalgaz desteği 3 aydan 4'aya çıkacak. Su fiyatları çok pahalı. Ankara'da suya yüzde 50 indirim yapacağız. Köylerde su aboneliği ücreti almayacağız. Türkiye'nin en pahalı suyunu Ankaralı tüketiyor. Ayrıca tarıma destek olacağız. Biz proje bankasıyız."