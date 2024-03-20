Turgut Altınok'tan '600 dairesi var' iddiasına açıklama

20 Mart 2024 22:48 - Güncelleme : 20 Mart 2024 23:04

31 Mart yerel seçimlerine kısa süre kalmışken adayların mal varlığını açıklamaya başlaması sonrası tartışmalar alevlendi. Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 600 dairesinin olduğu iddia edilerek hedef alınmıştı. Altınok bu iddiaları piyasaya süren gazeteci Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, duyurduğu mal beyanı hakkında ortaya çıkan iddialara yanıt vererek, "Siyasete girmeden önce kazanılmış, hak edilmiş mal varlığımın tartışılması abesle iştigaldir. Zira belediye başkanlığım döneminde mal varlığım artmamış azalmıştır" dedi.

Gazeteci Murat Ağırel, Turgut Altınok'un mal varlığına ilişkin "Bana bir takipçim ulaştı, listelerdeki 6 milyon metrekarenin haricinde, Antalya'daki havalimanına yakın bir yere konut yapılıyor ve orada Sayın Altınok'un 600 dairesi olduğunu söyledi" diyerek yeni bir iddiada bulunmuştu.

Sosyal medyasından konuyla ilgili açıklama yapan Altınok şunları belirtti:

"Bazı kişi ve kurumlarca basın etiğine ve meslek kurallarına aykırı ve seçim sathı mahallinde, seçmeni ve toplumu kötü niyetli ve kasıtlı olarak yanıltan asılsız haberler yer almıştır.

Şahsımla ilgili mal beyanımı açıkladıktan sonra yapılan bu gerçek dışı yalan ve iftira içerikli haberlerden biri Ankara’da TOGO Kuleleri’nde Sayın Sinan Aygün ile ortak olduğum, diğeri ise Antalya’da 600 evim bulunduğudur.

Her iki haber de bir moral bozukluğu ve telaş içerisinde yaptırılmış manipülatif çabalardır.

Yönlendirilmiş anket sonuçlarının aksine sokakların ve Başkentimizin şahsıma olan teveccühü ve güveni yükselmiş, sonuçlar hızla lehimize dönmüştür ki, bu moral bozukluğu ve çaresizlik içerisinde seviyesizce uydurulmuş yalan haberler süratle servis edilmeye başlanmıştır.

Siyasete girmeden önce kazanılmış, hak edilmiş mal varlığımın tartışılması abesle iştigaldir. Zira belediye başkanlığım döneminde mal varlığım artmamış azalmıştır.

Bunların tamamı külliyen yalan ve iftiradan ibarettir.

Hakkımda bu ve benzeri hayal ürünü, gerçek dışı, kötü niyetli, yalan ve iftira içeren panik duygusuyla yaptırılan haberleri paylaşan, yayan, duyuranlar ve yorum yapan, her türlü yorumu yayan müfteriler hakkında, bu açıklamalarımdan sonra aynı çirkin davranışlara devam etmeleri halinde yasal süreç başlatılacaktır.

Sn. Murat Ağırel hakkında iddia olarak ve kaynak göstermeden ve dahi şahsıma sorulmadan servis ettiği yalan haberler sebebiyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Saygılarımla …"