Turgut Altınok'tan 'mal varlığı' açıklaması: Ben istediğimde duyacaksınız

14 Mart 2024 18:58 - Güncelleme : 14 Mart 2024 19:02

Yerel seçimlere 16 gün kala gözler büyükşehirlere çevrilirken Ankara'da ise 'mal varlığı' tartışması yaşanıyor. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle ziyaret ettiği Etlik Şehir Hastanesi çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıklamasının ardından hastane çıkışında gazeteciler Altınok'a mal varlığını ne zaman açıklayacağını sordu.

"BEN İSTEDİĞİMDE DUYACAKSINIZ"

"Mal varlığımı yakın zamanda açıklayacağım" diyen Altınok, "Onu ben istediğimde duyacaksınız. Herkes saklı gizli mal varlığına baksın. Altınok'un sakladığı gizlediği bir şey yok. Başkan olduktan sonra mal varlığım azalmıştır, belgeleriyle... Dolayısıyla hırsızların, dürüstlere çamur atma hakkı kesinlikle yoktur. Altınok'un, hayatı saftır, nettir ve temizdir." dedi.

Altınok sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şirketlerdeki genel müdürlerin mal varlıklarını açıklasın. Bizimki hepsi kayıtlıdır, yakında, ben istediğim zaman açıklayacağız. Öyle saklayacak bir şeyimiz yok. Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı başka şeyleri de açıklaması lazım. Şu anda kampanyaya harcadığı parayı da açıklaması lazım. Nereden bu para geldi? Bu kampanyanın maliyeti 2-2,5 milyar liradır. Öyle hesaptaki 100-120 bin lira ile dönecek bir kampanya değildir."

NELER YAŞANMIŞTI?

Katıldığı bir canlı yayında konuşan Altınok, "94 yılında aday olduğumda bir gazetenin manşeti 'Ankara'nın en zengin belediye başkanı' diyerek. Mal bizim değil Allah'ın, biz emanetçisiyiz" ifadelerini kullanmıştı.