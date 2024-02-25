Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a eleştiri yağmuru: Ankara büyükşehirden kasabaya dönüştü

25 Şubat 2024 13:48 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 13:51

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da proje tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Altınok'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yeni dönemde Ankara hızlı bir şekilde her alanda örnek bir şehir, örnek bir başkent olacak. Çok yakın bir gelecekte şehircilik alanında yapacağımız büyük yatırım ve projelerle dünyanın sayılı başkentleri arasında hak ettiği yeri alacak.

Ankara Türkiye Yüzyılı'nda yeniden parlayacak. Nasıl ki Keçiören'i Türkiye'nin parlayan yıldızı yaptıysak Ankaramızı da Türkiye'nin ve dünyanın şehircilikte parlayan yıldızı yapacağız. Biz bu yola baş koyduk, gönül verdik.

Ankara son 5 yılda büyük Türkiye idealinin başkenti olmaktan çıkmış, büyükşehirden maalesef büyük bir kasabaya dönüştü, büyük bir köye doğru da gidiyor. Ama biz köylerimizi Avrupa'nın köyleri gibi yapacağız.

Devletimiz yönünü uzaya çevirmişken, başkentinde yaşayan çağın şehircilik vizyonuna maalesef seyirci kalmıştır. Alt yapısı pırıl pırıl bir başkent olacak Ankara. Evleri, iş yerlerini suyun basmadığı bir Ankara olacak.

MANSUR YAVAŞ'A ELEŞTİRİ YAĞMURU

Ankara bir öğrenci şehridir, 24 saat yaşaması gerekir. Son 5 yılda huzurunu heyecanını kaybetmiş bir hale geldi. Ankara bunu hak etmiyor. Ankara sanal belediyeciliği, reklam panosu olmayı hak etmiyor. Sanal bir belediye başkanını hak etmiyor. Sorunları hızla çözülen, sanal değil gerçek eserler üreten, sadece bugün değil geleceği de planlayan gerçek hizmet anlayışını hak ediyor Ankara.

Ankara'ya 5 senede 58 kilometre metro sözü vardı başkanın. Peki Ankara'da yeni yapılan bir metro hizmeti gören var mı? Seçilirsem 58 kilometre metro sözü vermiş ama 5 sene sonunda 5 santim dahi metro yok. Havalimanına metro sözü vardı, maalesef bu sözünü de tutmadı. Gölbaşına metrobüs yapılmadı. Sabah 06.00-07.30 saatleri arası ücretsiz otobüs seferleri sağlanacaktı, bu söz de yerine gelmedi.

"TÜRKİYE'NİN EN PAHALI SUYU ANKARA'DA"

Allah'ın verdiği sudan para kazanılır mı dedi ama Türkiye'de su fiyatı en pahalı olan şehirlerden biri Ankara'dır. Bu sözünü de tutmadı. İndirim yapacağım derken zam üzerine zam yapıldı. Kimse büyükşehir belediyesinden işten çıkarılmayacak dendi ama işçinin, emekçinin ekmeğiyle oynandı. Binlerce büyükşehir belediye çalışanı işten çıkarıldı, mağdur durumda bırakıldı.

'SÖZ VERİYORUM' DİYEREK VAADİNİ AÇIKLADI

Bizim sözümüz başkalarınınkine benzemez. Biz kimsenin ekmeğiyle, rızkıyla oynamayacağız. Mesai arkadaşlarımızı işten çıkarmayacağız. Büyükşehirde çalışan işçilerimizin maaşlarına zam yapılmadı hatta düşürüldü. Çalışan işçilerimizi çıkarmayacağımız gibi büyükşehirde çalışanlarına hak ettiğini vereceğiz dedikten sonra onlar da zam yapmak zorunda kaldı. Şu an büyükşehir belediyesinde çalışan işçilerin maaşlarına zam yapacağız. Bu Altınok sözüdür."