Türk halkı, CHP - DEM Parti ittifakına ne diyor? İşte anket sonuçları...

12 Ocak 2024 13:13 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 13:47

Tüm partilerin yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Bir yandan adaylar açıklanırken diğer yandan da ittifak görüşmeleri yapılıyor. İYİ Parti'den iş birliği için ret cevabı alan CHP, DEM Parti'nin kapısını çaldı. CHP lideri Özgür Özel DEM Parti'yi ziyaret etti, dün de DEM Parti CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirdi.

Peki Türk halkı bu ittifak görüşmelerine ve olası CHP-DEM Parti iş birliğine ne diyor? Areda Survey, CHP-DEM Parti ittifakını Türk halkının nasıl değerlendirdiğini araştırdı.

HALKIN YÜZDE 68'İ İTTİFAKI DESTEKLEMİYOR

Türkiye genelinde 2.094 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmada, halkın yüzde 68,6’sı CHP-DEM Parti ittifakını desteklemiyor. DEM parti seçmeninin yüzde 56,8’i, CHP seçmeninin ise yüzde 41,3’ü bu ittifakı istemiyor.

Alınan şehit haberlerinin ardından TBMM’de imzalanan ortak kınama bildirisine CHP’nin imza atmamasını da Türk halkının yüzde 62,4’ü doğru bulmuyor.

Aynı araştırmada katılımcılara, CHP-DEM Parti ittifakı hakkında ne düşündükleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 31,4’ü bu ittifakı desteklerken, yüzde 68,6’sı CHP-DEM Parti ittifakını desteklemediğini dile getirdi. Ayrıca 14 Mayıs seçimlerinde CHP’ye oy verdiğini belirten vatandaşların yüzde 41,3’ü; DEM Parti’ye oy verdiğini belirtenlerin ise yüzde 56,8’i bu ittifakı desteklemiyor.

"CHP OY KAYBINI DEM PARTİ İTTİFAKI İLE ÖNLEMEYE ÇALIŞIYOR"

Öte yandan Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın araştırma sonuçlarını şu sözlerle değerlendirdi:

“CHP, İYİ Parti’nin desteğini geri çekmesi sonucunda yaşayacağı oy kaybını, DEM Parti ittifakı ile önlemeye çalıştığını gözlemliyoruz. CHP tabanındaki DEM Parti ittifakına, yüzde 58,7 oranıyla destek verilmesinin sebebinin bu olduğunu düşünüyoruz. DEM Parti tabanında bu ittifaktan rahatsızlığını belirten yüzde 58,8’inin ise CHP’de siyasi anlamda bir karşılık göremediği için bu ittifaktan rahatsızlık duyduğunu ön görüyoruz"