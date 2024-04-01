Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en düşük oy alan partisi Güç Birliği Partisi oldu

01 Nisan 2024 22:40 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 22:43

Kamuoyu Araştırmacısı Karan: Kentli, mavi ve beyaz yakalılar ile gençler seçimi belirledi

Kamuoyu Araştırmacısı Karan: Kentli, mavi ve beyaz yakalılar ile gençler seçimi belirledi

Muhtarlık seçim sonuçları sonrası çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var

Muhtarlık seçim sonuçları sonrası çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var

31 Mart yerel seçimlerinde ülke genelinde sandıkların tamamı sayılırken, en düşük oy alan parti de ortaya çıktı.

YALNIZCA 3 OY ALDILAR



Yerel seçimlerde sadece Bolu'nun Mudurnu ilçesinde belediye başkan adayı gösteren Güç Birliği Partisi ise seçimde en düşük oy alan parti olarak rekor kırdı. Güç Birliği Partisi'nin adayı Mustafa Doğramacı, seçimlerde sadece 3 oy aldı.

Sandık sonucuyla birlikte parti, yerel seçimleri Türkiye genelinde 3 oyla tamamlamış oldu.