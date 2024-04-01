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Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 22:40 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 22:43

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en düşük oy alan partisi Güç Birliği Partisi oldu

2024 Yerel seçimleri sona erdi. Partilerin aldığı oylar netleşirken Türkiye Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi Güç Birliği Partisi oldu.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en düşük oy alan partisi Güç Birliği Partisi oldu

31 Mart yerel seçimlerinde ülke genelinde sandıkların tamamı sayılırken, en düşük oy alan parti de ortaya çıktı.

YALNIZCA 3 OY ALDILAR

Yerel seçimlerde sadece Bolu'nun Mudurnu ilçesinde belediye başkan adayı gösteren Güç Birliği Partisi ise seçimde en düşük oy alan parti olarak rekor kırdı. Güç Birliği Partisi'nin adayı Mustafa Doğramacı, seçimlerde sadece 3 oy aldı.

Sandık sonucuyla birlikte parti, yerel seçimleri Türkiye genelinde 3 oyla tamamlamış oldu.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en düşük oy alan partisi Güç Birliği Partisi oldu - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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