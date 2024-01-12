Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail çıkışı: Endişeyle izliyoruz

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın hamlesiyle Blinken neye uğradığını şaşırdı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, programını değiştirdi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek için Ankara'ya geldi. İki ismin yaklaşık 3 saat görüşmesi sona erdi. Fidan ve Blinken görüşmede; ana gündem maddesi olarak İsrail - Filistin hattındaki çatışmaları ele aldı. Fidan ve Blinken arasında dikkat çeken bir an yaşandı. Fidan, kendisine sarılmaya yeltenen Blinken'ı engelledi.