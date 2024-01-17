17 Ocak 2024 17:44 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 17:44
Türkiye İşçi Partisi (TİP) 7 belediye başkan adayını açıkladı
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 4 büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkan adayını duyurdu.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: Ajanslar
TİP lideri Erkan Baş, partisinin 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler için 4 büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Baş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayını ise ittifak güçleri ve kanaat önderleriyle birlikte çıkaracaklarını belirtti.
Baş, oy birliğiyle adaylıkları kesinleşen adayları şöyle duyurdu:
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Hakan Koçak
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Bilal Ortakalaycı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Semih Yıldız
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Süleyman Hacıbektaşoğlu
İSTANBUL
Şişli Belediye Başkan Adayı: Mehmet Tolga Bektaş
HATAY
Arsuz Başkan Adayı: Eşref Karayün
Samandağ Başkan Adayı: Emrah Karaçay