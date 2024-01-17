Türkiye İşçi Partisi (TİP) 7 belediye başkan adayını açıkladı

17 Ocak 2024 17:44 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 17:44

TİP lideri Erkan Baş, partisinin 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler için 4 büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Baş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayını ise ittifak güçleri ve kanaat önderleriyle birlikte çıkaracaklarını belirtti.

Baş, oy birliğiyle adaylıkları kesinleşen adayları şöyle duyurdu:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Hakan Koçak

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Bilal Ortakalaycı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Semih Yıldız

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Süleyman Hacıbektaşoğlu

İSTANBUL

Şişli Belediye Başkan Adayı: Mehmet Tolga Bektaş

HATAY

Arsuz Başkan Adayı: Eşref Karayün

Samandağ Başkan Adayı: Emrah Karaçay