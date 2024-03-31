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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 09:06 - Güncelleme : 31 Mart 2024 09:30

Türkiye sandık başında... İşte yurttan seçim manzaraları

Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başında. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirlenecek. 32 ilde seçmenler, saat 07.00'de oy kullanmaya başladı, diğer illerde ise oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başlamış oldu.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Türkiye sandık başında... İşte yurttan seçim manzaraları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı.

Türkiye sandık başında... İşte yurttan seçim manzaraları - 1. Resim

Bu illerde oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlanacak.

Türkiye sandık başında... İşte yurttan seçim manzaraları - 2. Resim

Bu illerin dışında kalan diğer illerde de oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Bu illerde yaşayan seçmenler, saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.

Türkiye sandık başında.. İşte yurttan seçim manzaraları - 3. Resim

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak.

Türkiye sandık başında.. İşte yurttan seçim manzaraları - 2. Resim

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Türkiye sandık başında.. İşte yurttan seçim manzaraları - 1. Resim

 

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Türkiye sandık başında... İşte yurttan seçim manzaraları - 5. Resim

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Türkiye sandık başında... İşte yurttan seçim manzaraları - 2. Resim

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturuldu. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Türkiye sandık başında... İşte yurttan seçim manzaraları - 7. Resim

ÖNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PUSULALARI SAYILACAK

Seçimde büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Türkiye sandık başında.. İşte yurttan seçim manzaraları - 5. Resim

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.

Türkiye sandık başında.. İşte yurttan seçim manzaraları - 4. Resim

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.

Türkiye sandık başında.. İşte yurttan seçim manzaraları - 6. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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