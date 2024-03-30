Türkiye seçime hazır: Propaganda yasağı saat 18.00’de başlıyor

30 Mart 2024 11:18 - Güncelleme : 30 Mart 2024 11:22

Milyonlarca seçmen yarın yerel yönetimleri belirlemek için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin seçim takvimi de halen işliyor.

YSK seçimde takviminde; Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 31'inci maddesinde yer alan siyasi reklamlara ilişkin usul ve esasları belirlediği kararına göre, yayın yasakları seçime 24 saat kala başlayıp, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü YSK tarafından açıklanacak saate kadar sürecek.

TAHMİN VE YORUM YASAK!

YSK'nın belirlediği kurallara göre; içerisinde televizyon ve radyolar gibi tüm yayın organlarının siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

Yayın organlarında, seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleri ise yarın saat 18.00'e kadar yayınlanabilecek.

MİTİNG İÇİN SON GÜN

Öte yandan, seçime katılan siyasi partiler ve adaylar; sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini bugün saat 18.00’e kadar yayınlayabilecek.