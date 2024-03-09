Türkiye ve ABD’den ortak Gazze açıklaması: İnsani krizin derhal son bulmalı

09 Mart 2024 18:28 - Güncelleme : 09 Mart 2024 18:35

Türkiye ve ABD’den ortak Gazze açıklaması:

"Türkiye ve ABD, ulusal güvenliklerini tehdit eden terörizme karşı iş birliğini artırmak amacıyla Terörle Mücadele İstişarelerini yeniden başlatmıştır. Taraflar (Gazze'de) çatışmanın sona erdirilmesine yönelik bir yol bulunması ve insani krizin derhal üstesinden gelinmesinin önemini vurgulamıştır. Taraflar iki ülkenin savunma sanayi iş birliğini ilerletme fırsatlarını değerlendireceğini duyurmuştur."

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