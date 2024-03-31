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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 07:00 - Güncelleme : 31 Mart 2024 08:02

Türkiye yerel yöneticilerini seçiyor: Oy verme işlemi başladı

Türkiye bugün, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçecek. 61 milyondan fazla seçmenin sandığa gideceği yerel seçim için 81 ilde oy verme işlemi başladı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye yerel yöneticilerini seçiyor: Oy verme işlemi başladı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri başladı. Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin yapılan değerlendirme sonrası YSK'nın kararıyla 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirilmişti.

Yayımlanan karara göre 32 ilde oy verme işlemi 07.00 itibarıyla başladı.

Türkiye yerel yöneticilerini seçiyor: Oy verme işlemi başladı - 1. Resim

Oy verme işlemi başlayan iller şu şekilde:

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.

Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

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SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK’nın 18.30 itibarı ile yayın yasağını kaldırması ve ilk sonuçların gelmeye başlaması bekleniyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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