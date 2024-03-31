Türkiye yerel yöneticilerini seçiyor: Oy verme işlemi başladı

31 Mart 2024 07:00 - Güncelleme : 31 Mart 2024 08:02

Seçim günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artıyor... İşte il il 31 Mart hava durumu

Seçim günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artıyor... İşte il il 31 Mart hava durumu

Türkiye bugün sandığa gidiyor! 61 milyon seçmen oy kullanacak

Türkiye bugün sandığa gidiyor! 61 milyon seçmen oy kullanacak

Mahalli İdareler Genel Seçimleri başladı. Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin yapılan değerlendirme sonrası YSK'nın kararıyla 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirilmişti.

Yayımlanan karara göre 32 ilde oy verme işlemi 07.00 itibarıyla başladı.

Oy verme işlemi başlayan iller şu şekilde:

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.

Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK’nın 18.30 itibarı ile yayın yasağını kaldırması ve ilk sonuçların gelmeye başlaması bekleniyor.