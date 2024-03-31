Tgrt Haber
YEREL SEÇİM SONUÇLARI BU AKŞAM BURADA

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Politika>Türkiye yerel yöneticilerini seçti: Oy verme işlemi sona erdi
31 Mart 2024 07:00 - Güncelleme : 31 Mart 2024 17:00

Türkiye yerel yöneticilerini seçti: Oy verme işlemi sona erdi

Türkiye bugün, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti. Ülke genelinde oy verme işlemi 17.00 itibarıyla sona erdi.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber

Mahalli İdareler Genel Seçimleri sona erdi. Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin yapılan değerlendirme sonrası YSK'nın kararıyla 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirilirken geriye kalan illerde oy verme işlemleri 08.00-17.00 olarak planlanmıştı.

Yayımlanan karara göre 32 ilde oy verme işlemi 16.00, diğer illerde ise 17.00 itibarıyla sona erdi.

Türkiye yerel yöneticilerini seçiyor: Oy verme işlemi başladı - 1. Resim

Oy verme işlemi sona eren 32 il şu şekildeydi:

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.  Bu illerde oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlandı.

32 ilin dışında kalan diğer illerde de oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı ve 17.00 itibarıyla sona erdi.

Türkiye yerel yöneticilerini seçiyor: Oy verme işlemi başladı - 2. Resim

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullandı.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verdi. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atıldı.

Türkiye yerel yöneticilerini seçiyor: Oy verme işlemi başladı - 3. Resim

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diğer illerden oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erdi. YSK’nın 18.30 itibarı ile yayın yasağını kaldırması ve ilk sonuçların gelmeye başlaması bekleniyor.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...