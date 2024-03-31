Türkiye yerel yöneticilerini seçti: Oy verme işlemi sona erdi

31 Mart 2024 07:00 - Güncelleme : 31 Mart 2024 17:00

Mahalli İdareler Genel Seçimleri sona erdi. Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin yapılan değerlendirme sonrası YSK'nın kararıyla 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirilirken geriye kalan illerde oy verme işlemleri 08.00-17.00 olarak planlanmıştı.

Yayımlanan karara göre 32 ilde oy verme işlemi 16.00, diğer illerde ise 17.00 itibarıyla sona erdi.

Oy verme işlemi sona eren 32 il şu şekildeydi:

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis. Bu illerde oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlandı.

32 ilin dışında kalan diğer illerde de oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı ve 17.00 itibarıyla sona erdi.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullandı.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verdi. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atıldı.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diğer illerden oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erdi. YSK’nın 18.30 itibarı ile yayın yasağını kaldırması ve ilk sonuçların gelmeye başlaması bekleniyor.