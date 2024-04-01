Türkiye'nin 11 ilini kadınlar yönetecek!

01 Nisan 2024 05:08 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 05:09

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlar belli olmaya devam ederken kadın aday oranı dikkat çekti. 2019'daki yerel seçim sonuçlarına göre, bu seçimde kazanan kadın belediye başkanlarının sayısı 2 kat arttı.

2019'daki yerel seçimlerde kadın aday oranı yüzde 7,89 olarak gerçekleşmişti. O yıl seçimlerin sonunda 81 ilin 4'ünde kadın belediye başkanı seçildi. Son seçimde ise resmi olmayan sonuçlara göre bu kez 81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek.

FATMA ŞAHİN YENİDEN BAŞKAN

Gaziantep'te büyükşehir belediye başkanlığı yarışını AK Parti Adayı Fatma Şahin önde bitirdi. İki dönem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Şahin, tekrar en çok oy alan aday oldu.

TRAKYA'DA 2 İL KADINLARA EMANET

Trakya'da iki CHP'li aday Candan Yüceer Tekirdağ'da, Filiz Gencan Akın Edirne'de oyları topladı.

AYDIN'DA 3. DÖNEM

Aydın’da CHP'li Özlem Çerçioğlu yüzde 50'nin üzerinde oy aldı. Çerçioğlu böylece belediye başkanlığında 3'üncü dönemine adım attı.

Afyonkarahisar'da CHP'nin kentte uzun yıllardır aradığı başarıyı kazandıran isim Burcu Köksal oldu. Köksal, seçim sürecinde DEM Partiye yönelik söylemleri ile parti içi ve parti dışında çok konuşulan isimlerden biri olmuştu.

Yılmaz Büyükerşen’in varisi olarak gösterdiği CHP'li Ayşe Ünlüce Eskişehir'de yarışı önde götüren isim.

Bilecik'te yarışı önde bitiren isim ise Melek Mızrak Subaşı oldu.

DEM Parti'den Diyarbakır'da Ayşe Serra Bucak Küçük, Siirt’te Sofya Alağaş, Batman’da Gülüstan Sönük, Ağrı da ise Hazal Aras rakiplerinin önünde yer alıyor.