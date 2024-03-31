Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı oyunu kullandı

31 Mart 2024 16:29 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:30

Muhtarlık seçiminde silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var

Muhtarlık seçiminde silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne Bağımsız Türkiye Partisi Kadirli İlçe Belediye Başkan adayı olarak katılan 18 yaşındaki Baran Birkaç, annesi Mihriban Birkaç ile Osmaniye'deki Savrun Şehit Mustafa Çiğiloğlu Anadolu Lisesi'nde 1132 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Birkaç, ilk kez oy kullandığını ve oyunu kendine verdiğini belirtti.

GENÇ ARKADAŞLARINA SESLENDİ

18 yaşındaki Birkaç, genç arkadaşlarının ileriki dönemlerde siyasette daha aktif rol oynamalarını istedi.