31 Mart 2024 16:29 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:30
Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı oyunu kullandı
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı olan 18 yaşındaki Baran Birkaç, oyunu kullandı.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne Bağımsız Türkiye Partisi Kadirli İlçe Belediye Başkan adayı olarak katılan 18 yaşındaki Baran Birkaç, annesi Mihriban Birkaç ile Osmaniye'deki Savrun Şehit Mustafa Çiğiloğlu Anadolu Lisesi'nde 1132 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Birkaç, ilk kez oy kullandığını ve oyunu kendine verdiğini belirtti.
GENÇ ARKADAŞLARINA SESLENDİ
18 yaşındaki Birkaç, genç arkadaşlarının ileriki dönemlerde siyasette daha aktif rol oynamalarını istedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı