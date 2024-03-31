Türkiye'nin en uzun süreli kadın muhtarı yine rakipsiz

31 Mart 2024 15:05 - Güncelleme : 31 Mart 2024 15:40

İlçede ilk kez bir kadın muhtar adayı oldu: Yolumuz yok diye aday oldum

İlçede ilk kez bir kadın muhtar adayı oldu: Yolumuz yok diye aday oldum

Seçmenler, 31 Mart'ta yerel yöneticilerini belirlemek için sandığa gitti. Belediye başkanları kadar muhtarlık seçimleri de büyük ilgi gördü. Samsun'un İlkadım ilçesinde 3173 seçmeni olan Ulugazi Mahallesi'nin 25 yıldır muhtarı olan 50 yaşındaki Filiz Kavalcı'nın 4 dönemdir de rakibi çıkmayarak seçimlere tek başına gitti.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN SÜRE KADIN MUHTARI

Yaşının yarısı kadar muhtarlık hizmeti olan ve 18 Nisan 1999 yılındaki yerel seçimlere 3 gün kala muhtar adayı olup 5 rakibini geride bırakarak Ulugazi Mahallesi muhtarı seçilen Filiz Kavalcı, Türkiye'nin en uzun süre kadın muhtarı olma unvanına sahip. Rakibi olmamasına rağmen 23 Nisan Ortaokulu'nda oy kullanmak isteyen mahalle sakinlerini kapıda karşılayan Muhtar Kavalçı'ya seçmenlerin "Oyum sana" demeleri espri konusu oldu.

''DÜNYADAKİ MARS'' ZAFERİNİ İLAN ETTİ

Renk ve yapısıyla Mars'a benzetilen ve 'Dünyadaki Mars' olarak bilinen kayalıklara ev sahipliği yapan Sivas merkeze bağlı Eğribucak Köyünde yürütülen muhtarlık seçimleri neredeyse tamamlandı. 49 seçmenin bulunduğu köyde tek aday olan mevcut Muhtar Fatih Durna, sandıkların açılmasına az bir süre kala muhtarlığını ilan etti. Durna yaptığı açıklamada, “Resmi sonuçlar daha belli değil ama rakipsizim şuan da yüzde yüz muhtarım” dedi.