Türkiye'nin yaptırımları İsrail'i panikletti: Konuklar TGRT Haber'de değerlendiriyor

09 Nisan 2024 21:05 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 21:39

TGRT Haber'de Gündem Özel programında Gülden Kalecik Demirtaş'ın moderatörlüğünde, Türkiye gazetesi G.Y.Y. Dr. İsmail Kapan, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör, Hukukçu Bilal Çoban ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin Türkiye'nin İsrail'e karşı uyguladığı yaptırımları konuşuyor.

"TÜRKİYE CEVAP VERİYOR"

Türkiye gazetesi G.Y.Y. Dr. İsmail Kapan, Türkiye'nin bir denge kurmaya çalıştığını, Gazze olayıyla ilişkilerin kötüleştiğini söyledi. Kapan, "Türkiye'nin aldığı kısıtlama kararı daha da genişleyecek. Bu kararın asıl nedeni ABD'nin sınırsız bir desteği İsrail'e sağlamasıdır. Türkiye'ye yönelik kasıtlı bir tutum söz konusu. Türkiye'de buna cevap veriyor. Uluslararası baskı artıkça devletler de kendi sorumluluğunu yerine getirmek için böyle kararlar alıyorlar. Ekonomik yaptırımlarla birlikte İsrail büyük bir maddi külfet altına girdi. Amerika bir kısmı hibe olarak gönderse de büyük kısmını paralı gönderiyor. İsrail ekonomik olarak da siyasi olarak da zorda. Vicdanlar sokaklara taştı. Yönetimler de kayıtsız şartsız kalamıyor. Oluşan atmosfer İsrail'in aleyhine. Dünyanın da sabrı tükeniyor. Türkiye'nin kararları BM'ye de uygun yaptırımlar. " dedi.

"BÜYÜK BİR TAARRUZ BEKLENTİSİ VAR"

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör, Gazze'de sivil kalmaması ve yeni evlerin yapılmasıyla ilgili planların çıktığını hatırlatarak, "Bunların planlandığını anlamak lazım. Netanyahu'nun Filistin'siz bir Filistin oluşturma çabası var. Savaşın ne zaman biteceği de belli değil. Netanyahu hükümeti büyük bir ihtimalle çok kanlı bir taarruza başlayacak. Türkiye'de buna karşı tedbir almış olabilir. Bazı birliklerini çekti Netanyahu, bayram nedeniyle dinlendirme olabilir." diye konuştu.

"DENGELER İSRAİL ALEYHİNE DEĞİŞİYOR"

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin, Türkiye'nin aldığı kararların yerinde olduğunu ifade ederek, "ABD ne yapacak? Türkiye'nin aldığı kararlar Türkiye-ABD ilişkilerine nasıl yansıyacak? Bölgedeki dengeler uzun süredir değişiyor. İsrail'in aleyhine değişiyor. Savaş ve soykırım sonucunda Netanyahu büyük bir fatura ödeyecek gibi görünüyor. Türkiye'nin yaptığı ticari ve ekonomik bir yaptırım. ABD ya İsrail'i düşünecek ya da Netanyahu'nun akıbetini düşünerek Türkiye aleyhine tavır alacak. Böylece daha çok şımaracak olan Netanyahu daha fazla saldıracak. Türkiye'nin çabaları hep arka plana atıldı. İsrail'in karşısında bir Türkiye gerçeği var." şeklinde konuştu.

"TİCARİ KISITLAMA ADIMI ATILDI"

Hukukçu Bilal Çoban ise yoğun bir diplomatik girişim olduğunu ancak saldırılarla ilgili sonuç alınamadığını belirterek, "Artık Türkiye diplomatik girişimlerin yanı sıra ticari kısıtlamalarla da bir adım attı. Arabuluculuk sürecini canlı tutmak, uluslararası kamuoyunda taraf olmadan görünerek arabulucu vasfıyla görünmeye çalıştı. Ancak katliamların son bulması noktasında netice vermedi. Türkiye'de kısıtlamalara gitti. Yaptırımların İsrail iç kamuoyunu ciddi şekilde etkileyeceğini düşünüyorum. Umarım bu ilk ticari kısıtlamalarla sonuç alınması mümkün olur. Diğer ülkelere de örnek olur." dedi.