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04 Nisan 2024 18:00 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 18:05

‘Tutuklandı’ denilen DEM Parti adayı Söylemez mazbatasını aldı

DEM Parti'den Muş Belediye Başkanlığına seçilen Sırrı Söylemez, mazbatasını alarak göreve başladı. Partililerle İl Seçim Kuruluna giden Söylemez'in mazbatası, görevliler tarafından verildi.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı, TGRT Haber

Muş'ta DEM Parti'nin belediye başkan adayı olan Sırrı Söylemez'in tutuklandığına dair iddialar sosyal medyada gündem olmuştu. “Gözaltına alındığı ve yerine kayyum atandığı” yönünde paylaşımlar yapılan Muş Belediyesi Eş Başkanı Sırrı Söylemez, bugün mazbatasını aldı.

‘Tutuklandı’ denilen DEM Parti adayı Söylemez mazbatasını aldı - 1. Resim

“AMACIMIZ HİZMET”

Çıkışta partililerle fotoğraf çekilen Söylemez, mazbatanın halkın eseri olduğunu söyledi. Tek amaçlarının halka hizmet etmek olduğunu belirten Söylemez, "Hizmet amacıyla yola çıktık. Halkımızın layık olduğu hizmeti onlara sunmak için elimizden geleni yapacağız. Bütün Muş halkına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Söylemez hakkında, seçim sonrası "gözaltına alındığı, tutuklandığı ve yerine kayyum atandığına" dair haberler ve sosyal medya paylaşımları yapılmıştı. 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı, TGRT Haber
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