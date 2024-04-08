Ümit Dikbayır TGRT Haber'de: İYİ Parti'nin seçmeni sonuç almak ister

08 Nisan 2024 22:19 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 22:45

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programına konuk oldu. Kendisine yapılanları İYİ Parti'nin anlamadığını savunan Dikbayır, alınan yanlış kararların süreci körüklediğini kaydetti. Dikbayır, "İYİ Parti'nin seçmeni sonuç almak isteyen bir seçmendir." dedi.

"İYİ PARTİ TOPARLANACAK"

Dikbayır'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gerçekten çok üzülüyorum. Bu parti değerini kaybetti. İYİ Parti'nin iyi bir genel başkanlar toparlanacağını düşünüyorum. İYİ Parti bu ülkeye lazım. Yıllardır söylüyorum. Kimse seçmeni cebinde görmesin. Bu partinin toparlanacağını düşünüyorum. Sayın Koray Aydın'la bu partinin toparlayabileceğini ve eski günlerine kavuşturacak kişinin Koray Aydın olduğunu düşünüyorum.

İhraç edildim ama aktif üyeliğim devam ediyor. İYİ Parti seçmeni yerinde duruyor. Abilik yapacak birisi tekrar aynı konuma getirebilir. İYİ Parti lider partisi olmaktan çıkmıştır. Koray Bey'in teşkilat başkanı olduğu zamanlarda başka partilerden gelmiş il başkanlarımız da vardı. Koray Bey'in partiyi merkeze çekmek isteyen bir tavrı var. Bizim partide operasyondan bol bir şey yoktu. Dedikodudan, operasyondan işimizi yapamadık.

Seçmen sonuç alacağı yere yüklenir. Ben Sakarya'da 78 bin oy aldım. İBB seçiminde aday 56 bin oy aldı. Aynı Buğra Kavuncu, ayrı girilmesini istedi. Teşkilatlardan bize ulaşanlar ise birlikte girilmesini istediklerini söyledi. Benim farklı farklı şüphelerim var. Kimsenin endişesi olmasın. İYİ Parti güçlü bir partidir, idealleri olan bir partidir. En kısa sürede toparlanacaktır. Vatandaşlarımız güvensin. Küçük bir MHP olmaz. Merkeze oturan bir parti olacak."