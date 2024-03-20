Ümraniye Belediyesi projelerde atağa geçti!

20 Mart 2024 12:16 - Güncelleme : 20 Mart 2024 13:10

Başkan Yıldırım, 5 yıllık görev süresince Ümraniye’de imardan kentsel dönüşüme, ulaşımdan alt yapıya, çevreden kültür-sanata, eğitimden sağlık ve sosyal hizmetlere, gençlik ve spor hizmetlerinden afet koordinasyonuna kadar yaptığı çalışmalarla 271 eseri yaparak, ilçeyi adeta bir cazibe merkezi haline dönüştürdü.

Topağacı Mahallesi’nde 4 bin 700 kişi yeni ve güvenli evlerine kavuşacak

35 yıldır 2B arazisi üzerinde olan Ümraniye’deki Topağacı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk temel, Bakan Mehmet Özhaseki, İBB Adayı Murat Kurum ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın katılımıyla atıldı. Topağacı Molla Hüsrev Cami ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Proje alanında 174 bina yıkılarak 86 bin 898 metrekare alan içinde bin 174 bağımsız birim yapılacak. Topağacı Mahallesi Projesi’nde; sosyal donatı alanları, açık spor alanı, parklar, aile sağlığı merkezi, kültürel tesis, açık ve kapalı otoparklar yer alacak. Proje tamamlandığında 4 bin 700 kişi yeni ve güvenli evlerine kavuşacak.

Eğitim Camiasına Bir Okul Daha Kazandırıldı

Ümraniye’de Yukarı Dudullu Mahallesi’nde 24 derslikli 854 öğrenci kapasiteli Halime Emin Amanetoğlu İmam Hatip Lisesi, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan katılımıyla açılışı yapıldı. Okul içerisinde; idari odalar, rehberlik odaları, kütüphane, toplantı odası, konferans salonu, mescitler, ıslak hacimler, teknik hacimler ve personel odası yer alıyor. Yukarı Dudullu Mahallesi’nde inşa edilen lise, bölgenin ihtiyacını önemli ölçüde karşılamış olacak.

Osmangazi Millet Bahçesi’yle Ümraniye’ye Farklı Bir Açıdan Bakış

147 bin metrekare alana inşa edilen ve İstanbul’un en büyük millet bahçelerinden biri olan Osmangazi Millet Bahçesi’nin resmi açılışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından gerçekleştirildi. Ümraniye Belediyesi’nin çalışmaları sonrası kullanılmaz durumda olan koru ‘Osmangazi Millet Bahçesi’ olarak dönüştürülen mekanda; doğalgaz ile çalışan ve tek seferde yüzlerce ailenin mangal yapmasına olanak sağlayan 5 adet barbekü alanı, bin 256 metrekare alana kurulan 300 kişilik kapasitesiyle yaklaşık 20 bin kitaba ev sahipliği yapan millet kütüphanesi, bisiklet ve yaya yolları, seyir terası, 750 metrekare 9 kademeli şelale ve özel peyzaj alanları ile birbirinden farklı üniteler bulunuyor.

Çocuk Dostu Ümraniye

Ümraniye Esenşehir Mahallesi’nde belediye tarafından 900 metrekare alana yapılan çocuk oyun sokağında; bisiklet parkuru, masa tenisi ve pratik düşünceyi artıracak, çocukların eğlenirken zihinsel, sosyal ve duygusal becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak oyun grupları ile yer oyunları bulunuyor. 6 bin metrekare alana sahip bölge parkında ise çok amaçlı sahalar, spor aktivite alanları, fitness alanları, bisiklet ve yürüyüş yolu yer alıyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından Yamanevler Mahallesi’nde toplam 2 bin 464 metrekare trafiğe kapalı alana yapılan ve 354 metrekare yeşil alanı, 286 metrekare halı sahası, 286 metrekare çok amaçlı sahası ve 310 metrekare oyun alanıyla dikkat çeken çocuk oyun sokağı ve muhtarlık binası da hizmete açıldı.

Site Mahallesi’nde toplam 2 bin 163 metrekare alana yapılan ve bin 120 metrekare yeşil alanı, 286 metrekare çok amaçlı saha ve 220 metrekare oyun alanıyla Kutlu Sokak Bölge Parkı da çocukların hizmetine sunuldu.

9 Taksi Durağıyla Kaliteli ve Güvenli Hizmet

Ümraniye Belediyesi, taksicilerin hizmet kalitesini artıracağı, vatandaşların daha modern ve işlevsel hizmet alacağı taksi duraklarının resmi açılışını yaptı. Saray, Tantavi, Kenttur, Soyak Site, Çamlık, Atakent, Can, Elmalıkent ve Hisar Taksi Durakları sayesinde Ümraniye’de ulaşım hizmetleri artık daha kolay olacak. Öte yandan ileriki dönemde de yeni taksi duraklarının yapılması hedefleniyor.

Modern Hizmet Binaları

Ümraniye’de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsçülerin daha verimli çalışabilmesi ve vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için Tantavi Mahallesi’nde yapılan Ümraniye Minibüsçüler Odası Hizmet Binası hizmete açıldı. Ayrıca Finanskent Mahalle Muhtarlık ve Yenişehir Mahalle Muhtarlık Hizmet Binası hizmete açıldı.

Ümraniye Belediyesi tarafından Site Mahallesi’nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla Soyak Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Merkezde; muayene odası, acil müdahale odası, aşı bebek izlem odası ve laboratuvar gibi birçok alan yer alıyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından ilki Atatürk Mahallesi’nde açılan İkinci Bahar Kıraathanesi'ne bir yenisi daha eklendi. Cemil Meriç Mahallesi’ne açılan kıraathanede; 4 liraya çay, 20 liraya Türk kahvesi hizmeti sunuyor.

Açılışını Başkan İsmet Yıldırım’ın yaptığı Ümraniye Dumlupınar Mahallesi’ndeki Şehbal Diyanet Gençlik Merkezi’nde; temel dini dersler, sanatsal etkinlikler, kültürel programlar, sosyal yardımlaşma faaliyetleri bulunuyor.

Ümraniye’de Spora Dev Yatırımlar

Ümraniye Belediyesi tarafından Site Mahallesi’nde 3 yıl önce hizmete açılan ve yılda 5 bin kişinin faydalandığı Akademi Ümraniye Parseller Yüzme Havuzu’nun resmi açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla yapıldı. Yüzme havuzunda 5 yaş ve üzerindeki ilçe sakinleri haftanın 6 günü 7 seans halinde yararlanabiliyor.

Öte yandan Bakan Aşkın Bak, Ümraniye İstiklal Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri’nin açılışını da Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın katılımıyla birlikte yaptı. Spor tesisinde futbol, voleybol, basketbol ve fitness branşları bulunuyor. Tesiste dönemlik bin, yıllık ise 4 bin sporcunun eğitim alması hedefleniyor.

Çocukların spor yapmasını sağlamak ve daha modern spor sahalarından hizmet almasını sağlamak için Ümraniye Belediyesi ilçenin hemen hemen her mahallesine; voleybol, basketbol, futbol ve tenis sahası olmak üzere 92 adet spor sahası kazandırdı.

Yepyeni İbadethaneler

Ümraniye Belediyesi tarafından Yukarı Dudullu Mahallesi’nde 713 metrekarelik bir alana yaptırılan ve bahçesinde 112 metrekare alanda şadırvan, 18 metrekarelik alanda çay ocağı ile 135 metrekare alanda taziye evinin bulunduğu toplam bin 100 kişi kapasiteli Sarıkaya Camii ve Kur’an Kursu ibadete açıldı.

Ümraniye’nin Geleceğine Yön Verecek 400 Yepyeni Eser Daha

Ümraniyelilerin hayatına değer katacak ve yeni dönemde yapılması planlanan 400 yeni eserlerden bazıları şöyle; Kongre Merkezi ve Yamanevler Şehir Parkı, Oyuncak Müzesi, Hekimbaşı Çocuk Köyü, Binicilik Tesisi, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Çocuk Sanat Akademisi, Afet Lojistik Merkezi, Bilim Merkezi, Masal Evleri, Dijital Kütüphane, Moda Okulu ve Ümraniye Gül Festivali…

Bunların yanında yeni kütüphaneler, eğitim merkezleri, yeni yol ve kavşaklar, yeni spor merkezleri, yeni otoparklar, çok amaçlı spor sahaları, yeni okullar, kreşler ve anaokulları, ağız ve diş sağlığı merkezleri gibi çalışmalarda tamamlanarak en kısa sürede Ümraniyelilerin hizmetine sunulacak.

Başkan Yıldırım: “Ümraniye’nin yükselen bir yıldız olmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz”

“Ümraniyelilere verdiğimiz her sözü tutmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz” diyen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Vatandaşlarımızın güzel yarınları için prestijli projelere imza attık, atmaya da devam etmek istiyoruz. İlçe sakinlerimizin her şeyin en iyisine layık olduğuna inanıyoruz. Bundan sonra da bu doğrultuda çalışmaya ve eser üretmeye devam edeceğiz. Ümraniye uzun yıllardır birçok uluslararası şirkete ev sahipliği yapan, birden fazla sanayi sitesinin yer aldığı bir ilçe konumunda. Biz de bunu devam ettirmek ve Ümraniye’nin yükselen bir yıldız olmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.