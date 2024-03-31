Ünlü araştırmacı ‘bu seçimde farklı’ diyerek açıkladı: Bıçak sırtı olan yerler dengeleri değiştirebilir

31 Mart 2024 20:18 - Güncelleme : 31 Mart 2024 20:21

Milyonlar bugün seçim için sandık başına gitti. Yurdun dört bir yanından hem renkli hem de üzücü haberler gelirken gözler, kesin sonuçlara çevrildi. TGRT haber Canlı yayınına katılan Kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, 2024 Yerel Seçimleri'ni değerlendirdi ve bu seçimin şifrelerini verdi.

'MANNİPÜLASYON YAPAN ANKET FİRMALARI VAR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, oy verme işleminin bitimine kısa süre kala yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliğinin ve güvenliğinin olmadığını belirtmesi üzerine Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, TGRT Haber’e değerlendirmelerde bulundu.

“BIÇAK SIRTI OLAN YERLER DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR”

Mehmet Ali Kulat, bazı firmaların manipülasyon yaptığını dikkat çekerek, “Bazı şehirlerde sonuçlar erken belli olmuştur. Daha seçimlerden önce de ‘Bu aday burada alır’ dediğimiz yerler vardı. Bıçak sırtı olan yerler vardı. Göreceğiniz o yerlerde neler olacağını. Kamuoyu Araştırma firmalarını hedef almak elbette bir veri paylaşıyoruz, insanlar bu veriler doğru çıktığında da söylüyorlar böyle demiştiniz diye. Ben kendi firmam adına, YSK’nın aday listelerinin verildiği 20 Şubat’tan sonra 30 büyükşehirde çalışma yapıp kamuoyuyla paylaştık. Sonrasında hem 51 ili de paylaştık. Abonelerimiz içinde halihazırda yarış halinde olan belediye başkanlarımız var. Onlarda bekliyoruz. Ne derecede isabet edeceğimizi, ne derecede yanılacağımızı. Elbette yerel seçimde yüzde 100 isabeti beklemek mümkün değil doğal olarak ama ciddi anlamda isabet edebileceğimizi düşünüyorum. Yanılma payları şüphesiz var. Yanılma payımızın üstüne çıkan payları da nerede yanlış yaptığımızı değerlendireceğiz. Kamuoyu araştırma firmalarında manipülasyon yapan bütün mesleklerde olduğu gibi vardır. Bu işte uzun solukluysanız, yarışmaların içine giriyorsunuz. Son 10 gün gibi kısa sürede dengeler değişebiliyor. Olayların etkisi de oyları ve dengeleri değiştirebiliyor.” dedi.

“SANDIKTA TEPKİLERİNİ GÖSTERİYORLAR”

Türkiye’de vatandaşlar tepkilerini gösterebilecekleri sandıktan başka alan bulamadığını dikkat çeken Kulat, “Burada ne göstereceklerse gösterebiliyorlar. Burada vereceklerse veriyorlar ya da oy kullanmıyorlar. Bütün bunlar partilerden kaynaklanabiliyor. Bazen aday dayatması da olabiliyor.” dedi.

“BU SEÇİMDE SEÇMENİN ALTERNATİFİ ÇOKTU”

Seçmenin neye oy verdiği sorusuna, Kulat “Her seçimin kendine ait bir mottosu ve kendine ait bir ruhu var. Dolayısıyla değişiyor bunlar. Bugün bulunulan durumla, 6 ay öncesi farklı. Seçmenin karar vermesinde kendisini ilgilendiren şartlar kadar, verilmemesi gereken kişi için gidip oy kullanır. Seçmen davranışında sırf aday kazanmasın diye de oy verildiği de olur. Bazen bunlar da olmaz seçmen sandığa gitmez ya da üçüncü bir aday arayışa gireriz. Bence bu seçimde seçmenin üçüncü, dördüncü bir alternatifi de vardı.” dedi.

“BU SEÇİMDE DAHA RENKLİ BİR HARİTA GÖREBİLİRİZ”

Seçim sonuçlarına ilişkin şaşırtan bir tablonun ortaya çıkabileceğini dikkat çeken Kulat, “Bu seçimde önceki seçimden daha fazla renkli bir Türkiye haritası görebiliriz. Haritada genelde 2 ya da 3 renkli olurdu. Bu seçimde daha fazla renkli bir harita görebileceğimizi düşünüyorum.”