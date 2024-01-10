Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına Mansur Yavaş engeli: ABB'ye aday olmam!

10 Ocak 2024 18:14 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 22:43

Yerel seçimlere sayılı günler kala partiler adaylarını belirleme başladı. Cumhur ittifakı geçtiğimiz hafta aday tanıtım toplantısı düzenleyerek adaylarının bazılarını açıklarken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise adaylarının üçte 2'sini duyurdu.

Geçtiğimiz yerel seçimlerde kazandığı büyükşehirleri korumak isteyen ana muhalefet, partisi bugün tüm adaylarını açıklaması bekleniyor. Tüm bunlar yaşanırken CHP'den Başkent'te dikkat çeken bir hamle geldi. CHP MYK, oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut belediye başkan adayı gösterme kararı aldı. Karar, Parti Meclisi'ne sunulacak.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Erdal Beşikçioğlu'nun haberi doğruladığı öğrenildi.

YAVAŞ KRİZ ÇIKARDI, RESTİ ÇEKTİ!

CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adaylığı için tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu ismine yoğunlaşması üzerine, gazeteci Saygı Öztürk, Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı çıktığını iddia etti.

Yavaş'ın Parti Meclisi'nde Beşikçioğlu'nun adaylığına onay çıkarsa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını geri çekeceği öne sürüldü.

Yavaş, İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ın Etimesgut adayı olarak gösterilmesini istedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KRİZE İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdal Beşikçioğlu’nun adaylığına Mansur Yavaş’ın itirazı olup olmayacağı yönündeki soruya, “Mansur Beyle bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey’in bayağı hoşuna gitmişti hala daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut ile ilgili başka bir şey olabilir. Mansur Bey’in gücüne güç katacaktır orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum” cevabını verdi.