Uşak İYİ Parti'de istifa: İl kadın politikaları başkanı görevinden ayrıldı!

22 Şubat 2024 23:01 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 23:04

İYİ Parti Uşak İl Kadın Politikaları Başkanı Gülsüm Bayraktar partisinden istifa etti. Bayraktar, Belediye Meclis üyeliği adaylığından da çekildiğini kaydetti.

“İSTİFA EDİYORUM”

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Bayraktar, "2020 yılında büyük bir inanç ve umutla katılmış olduğum İYİ Parti'den, İl Kadın Politikaları Başkanlığı görevimden ve Belediye Meclis Üyeliği adaylığından istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gülsüm Bayraktar, açıklamasında; “Belediye Meclis Üyeliği aday listesinin liyakatsız ve İl Başkanımızın yakın çevresinden oluştuğunu gördüm. Daha düne kadar partimize bile gelmeyen kişilerden listenin oluştuğunu gördüm. Emek veren bunca kadınımızın emeğinin göz ardı edildiğini gördüm. Tepkim sıralama değildir kesinlikle. Kadınlara verilen değerin olmadığını görmemdir. Genel başkanı kadın olan bir parti olarak, diğer siyasi partilerin kadın kolları başkanlarının ön sıralarda yer alması, Kadın Politikaları Başkanı olarak 12. sırada yer almam bize gönül veren Uşaklı kadınlar tarafından hayretle karşılandı. Bu duruma sessiz ve seyirci kalan İYİ Parti Uşak Belediye Başkanı Adayı Muhammet Gür'ü de şaşkınlıkla karşılıyorum. Bu süreçte bize destek veren binlerce Uşaklı kadınlarımıza göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Takdiri Uşak halkına ve Uşaklı kadınlara bırakıyorum” ifadelerini kullandı.