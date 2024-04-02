Van’da Abdullah Zeydan’ı başkanlıktan eden sözler belli oldu!

02 Nisan 2024 19:20 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 19:32

Yurt genelinde seçimlere olan itirazlar da devam ediyor. İtirazlar kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi’nde (VBB) yapılan seçimlerde oyların yüzde 55,48’ini alan DEM Partili Abdullah Zeydan birinci, oyların 27,15 alan AK Partili Abdulahat Arvas ise ikinci sırada tamamladı. Ancak Zeydan’ın memnu hakları seçimden hemen önce mahkeme kararıyla alındı.

"PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜNDE BOĞAR"

Abdullah Zeydan, 2016 yılında Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözlerinden dolayı ve katıldığı bir eylemden ötürü “örgüte yardımdan” 5 yıl, “örgüt propagandası yapmaktan” ise 3 yıl 1 ay 15 gün toplamda 8 yıl hapis cezası verilmişti.

8 YILLIK CEZASI YİNELENDİ

Zeydan hakkında verilen hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Fakat Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın kararına karşı çıkarak Zeydan’ın 8 yıllık cezasını yineledi. Zeydan’ın cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılmasına karar verildi.

HAKLARI VERİLMEDİ

Abdullah Zeydan'ın yasaklı haklarının da mahkeme tarafından iade edilmesinin ardından, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Zeydan'ın belediye başkan adaylığı başvurusunu kabul etmişti. Ancak savcılık, 29 Mart tarihinde hakların iadesi kararına itiraz etti ve mahkeme de itirazı yerinde buldu. Bu durumda Zeydan’ın memnu haklarını geri aldı.

MAZBATA ABDULAHAT ARVAS’A VERİLDİ

Mahkemenin kararı üzerine Van İl Seçim Kurulu da Zeydan'ın seçilme yeterliliğinin olmadığına hükmederek, mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki aday olan AK Partili Abdulahat Arvas’a verilmesine karar verdi.

Adalet Bakanlığı tarafından Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alınması üzerine DEM Parti Van İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, Cumhuriyet Caddesi’ne yürümek istedi. Polisin uyarılarına rağmen caddeye çıkan bir grup refüjdeki saksıları devirirken, polis ekipleri ise tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Olaylar ara sokaklarda devam ediyor.