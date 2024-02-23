Vatan Partisi'nden CHP'ye terör tepkisi! Galata Köprüsü'ne pankart astılar

23 Şubat 2024 17:41 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 17:44

31 Mart seçimlerinde İstanbul'da aday çıkarma kararı alan DEM Parti, CHP ile yürüttüğü iş birliği görüşmeleri sonrası 22 ilçede ise aday göstermeme kararı aldı.

CHP lideri Özgür Özel'in ittifak süreciyle ilgili yaptığı "Bizim oy verebileceğimiz bir aday varsa aday çıkarmıyoruz. Onlar da destekleyebilecekleri bir aday varsa aday çıkarmıyorlar" açıklamasının ardından, CHP daha önce HDP'den aday olan Ahmet Özer'i aday gösterdi.

GALATA KÖPRÜSÜ'NDE PANKARTLI PROTESTO

CHP ile DEM Parti arasında gerçekleştirilen iş birliği temaslarına Doğu Perinçek liderliğindeki Vatan Partisi'nden tepki geldi. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Galata Köprüsü'ne "Terörle Pazarlık Edenler, İstanbul'u Yönetemez" pankartı asarak CHP yönetimine göndermede bulundu.

İSTANBUL ADAYINDAN CHP'YE TEPKİ

Öte yandan Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İbrahim Okan Özkan​​​​​​​ da CHP'nin Esenyurt ve Güngören'deki adaylarını DEM Parti'nin onayladığı isimlere göre belirlediğini savunup yapılan pazarlığa tepki gösterdi.

Özkan, partisinin İstanbul İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, "Son iki günde yaşanan gelişmeler, güzel İstanbul'umuzu terör partisiyle pazarlığa açanları gözler önüne serdi. CHP yönetimi, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt'u, PKK partisine teslim etme kararı aldı" diye konuştu.