'Yeniden Refah adayları seçim yarışından çekecek' iddiasına yalanlama! 

04 Mart 2024 01:03 - Güncelleme : 04 Mart 2024 01:04

Yerel seçimlere 27 gün kala adaylar saha çalışmalarını sürdürüyor. Gözler 3 büyükşehire çevrilirken Yeniden Refah Partisi (YRP) hakkında dikkat çeken bir iddia öne sürüldü.

Tv100 canlı yayınıda konuşan AK Parti eski milletvekili Resul Tosun, Tıpkı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiği gibi Yeniden Refah Partisi adayları seçimden önce İstanbul'da Murat Kurum lehine, Ankara'da Turgut Altınok lehine ya da İzmir’de Hamza Dağ lehine çekilirse sürpriz olmaz" dedi.

Moderatörün 'Bu bir tahmin mi bilgiye dayalı mı söylüyorsunuz?' sorusu üzerine Tosun, "Evet bilgiye dayalı söylüyorum, isim de biliyorum" ifadelerini kullandı.

YRP'NİN İBB ADAYINDAN YALANLAMA

Sözcü TV'ye konuşan Yeniden Refah Partisi İstanbuş Büyükşeyir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz, "Resup Bey'in bu konuşmayı yapmasını yanlış buluyorum. Kendisine yakıştıramadım, milletvekili olduysa milli görüş sayesindedir. 100 bin kişilik bir teşkilatla çalışıyoruz. Bizim teşkilatlarımızı boşa düşürmeye çalışan bir anlayış var." diyerek iddiaları yalanladı.

TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİR MİSİNİZ?

AK Parti'den seçim sürecinde herhangi bir teklifin gelmesi durumunda nasıl bir adım atacağı sorusu yönlendirilen Altınöz, "Yok böyle bir hamle olamaz. Biz adaylarımızı ilan ettik." diyerek konuştu.