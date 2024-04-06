Yeniden Refah itiraz etti, ilçede seçimler iptal edildi!

Yerel seçimlerde AK Parti adayı Ali Murat Bucak'ın 45 bin 369 oy aldığı, Yeniden Refah Partisi adayı Hasan İzol'un 45 bin 305 oy aldığı Siverek'te, Yeniden Refah Partisi'nin itirazıyla yapılan inceleme sonrası seçimin iptal edildiği kararı açıklandı.

Şanlıurfa İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Siverek Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal ettiğini bildirdi. Yeniden seçimler 2 Haziran'da yapılacak.