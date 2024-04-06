06 Nisan 2024 22:57 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 23:30
Yeniden Refah itiraz etti, ilçede seçimler iptal edildi!
Son dakika haberi... Şanlıurfa Siverek'te seçimlerin iptal edilmesi kararı çıktı. Yeniden Refah Partisi'nin itirazıyla seçim sandığından çıkan sonuçlar değerlendirildi ve tekrar kararı alındı.
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Yerel seçimlerde AK Parti adayı Ali Murat Bucak'ın 45 bin 369 oy aldığı, Yeniden Refah Partisi adayı Hasan İzol'un 45 bin 305 oy aldığı Siverek'te, Yeniden Refah Partisi'nin itirazıyla yapılan inceleme sonrası seçimin iptal edildiği kararı açıklandı.
Şanlıurfa İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Siverek Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal ettiğini bildirdi. Yeniden seçimler 2 Haziran'da yapılacak.
Yeniden Refah Partisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararı böyle duyurdu: "Kamuoyu vicdanını yaralayan ve tartışmalara neden olan Şanlıurfa Siverek seçimi için yenileme kararı alınmıştır"
Kaynak: tgrthaber.com.tr