Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı kararını açıkladı

16 Ocak 2024 15:35 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 16:13

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Suat Kılıç, "AK Parti ile ittifak görüşmeleri gitmiyor. Heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. Randevulaşma söz konusu olmadı. Talep veya girişimimiz olmayacak. AK Parti'den Konya Büyükşehir'i talep etmedik" diye konuştu.

Suat Kılıç'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"AK Parti'den Konya Büyükşehir Belediyesi'ni talep etmedik. Bizden duymadıklarınıza lütfen inanmayın. İttifak görüşmeleri gitmiyor. Heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. En son geçen hafta pazartesi günü yapılacak görüşmeyi ertelemek istediklerini bildirdiler. Onun dışında herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı.

Bizim bu konuda herhangi bir talep ya da girişimimiz olmayacak. Ama AK Parti'den görüşmelere yeniden başlamak ya da bir liderler zirvesi gerçekleştirmek yönünde talep gelirse elbette bu talebe olumlu bakacağımızı daha önce ifade ettik.

Siyaset bir yönetme sanatıdır, devlet yönetmektir, müzakereye açık olmaktır, iş birliğine kapıları açık tutmaktır. Ve eskilerin dediği gibi siyasette 24 saat bile uzun bir süredir. Biz duruşumuzu pazarlık kelimesiyle ifade etmek istemiyoruz. Biz duruşumuzun bir şeyler almak, koparmaya çalışmak şeklinde özetlenmesinden de rahatsızlık duyuyoruz. Yeniden Refah Partisi'nin duruşu ilkeler temelinde bir duruştur.

Cumhur İttifakı'na girerken AK Parti ile aramızda imzalanan 30 maddelik protokolün dışında değiliz. Bazı belediyeleri kazanmaktan daha önemli olan milletimizin rızasını kazanmaktır.

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