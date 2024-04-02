Yeniden Refah Partisi en çok hangi illerde oy aldı? İşte yerel seçimde sonucunu en çok etkilediği iller...
31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 6'nın üzerinde oy alan Yeniden Refah Partisi (YRP) bazı belediyelerde kazanamasa da seçim sonucunu etkilediği görüldü. İşte YRP'nin seçim sonucuna doğrudan etki ettiği iller...
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ipi göğüsledi. Yüzde 37.77 oy oranı alan CHP'yi, yüzde 35.49 ile AK Parti takip etti. Seçimlerde en çok dikkat çeken parti ise yüzde 6.19 oy oranı ile 3. sırada yarışı tamamlayan Yeniden Refah Partisi (YRP) oldu. YRP, aldığı yüzde 6'lık oyla birçok belediyede dengeleri değiştirdi.
AK Parti ve CHP'den sonra en çok oy alan üçüncü parti konumunda olan YRP, Şanlıurfa ve Yozgat belediye başkanlıkları da AK Parti'den aldı.
BİR BÜYÜKŞEHİR KAZANDI
YRP, biri büyükşehir olmak üzere 2 il, 69 ilçe ve beldede zafere ulaştı.
Şanlıurfa'da Mehmet Kasım Gülpınar ile girdiği seçim yarışını kazanan YRP, Yozgat'ta da Kazım Arslan ile seçimi göğüsledi.
ETKİLEDİĞİ İLLER
YRP'nin kazanamasa da seçim sonucuna doğrudan etki ettiği iller var.
İşte o iller:
Kahramanmaraş'ta yüzde 33,5
Düzce'de yüzde 29,7
Konya ve Karabük'te yüzde 23
Bingöl ve Elazığ'da yüzde 21
Kayseri'de yüzde 19,8
Rize ve Gaziantep'te yüzde 17