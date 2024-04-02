Yeniden Refah Partisi en çok hangi illerde oy aldı? İşte yerel seçimde sonucunu en çok etkilediği iller...

02 Nisan 2024 02:31 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 02:32

Resmi olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi yüzde 6.11 oy aldı

Resmi olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi yüzde 6.11 oy aldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ipi göğüsledi. Yüzde 37.77 oy oranı alan CHP'yi, yüzde 35.49 ile AK Parti takip etti. Seçimlerde en çok dikkat çeken parti ise yüzde 6.19 oy oranı ile 3. sırada yarışı tamamlayan Yeniden Refah Partisi (YRP) oldu. YRP, aldığı yüzde 6'lık oyla birçok belediyede dengeleri değiştirdi.

AK Parti ve CHP'den sonra en çok oy alan üçüncü parti konumunda olan YRP, Şanlıurfa ve Yozgat belediye başkanlıkları da AK Parti'den aldı.

BİR BÜYÜKŞEHİR KAZANDI

YRP, biri büyükşehir olmak üzere 2 il, 69 ilçe ve beldede zafere ulaştı.

Şanlıurfa'da Mehmet Kasım Gülpınar ile girdiği seçim yarışını kazanan YRP, Yozgat'ta da Kazım Arslan ile seçimi göğüsledi.

ETKİLEDİĞİ İLLER

YRP'nin kazanamasa da seçim sonucuna doğrudan etki ettiği iller var.

İşte o iller:

Kahramanmaraş'ta yüzde 33,5

Düzce'de yüzde 29,7

Konya ve Karabük'te yüzde 23

Bingöl ve Elazığ'da yüzde 21

Kayseri'de yüzde 19,8

Rize ve Gaziantep'te yüzde 17