Yeniden Refah Partisi'nde İBB ve ilçe başkan adayları tanıtıldı

03 Mart 2024 09:35 - Güncelleme : 03 Mart 2024 09:43

Yerel seçimlere bir aydan az bir süre kaldı. Bugün YSK, kesinleşen aday listelerini duyuracak. Bunun öncesinde de Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere girecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını gerçekleştirdi.

YRP lideri Fatih Erbakan ise törende yaptığı açıklamada;1 Nisan itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacaklarını söyledi.

"TARİHİ BİR ZAFER YAŞAYACAĞIZ"

Partilerinin üye sayısının 31 Mart'a kadar 500 bini geçeceğini ve seçimlere üye sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük 3'üncü partisi olarak gireceklerini ifade eden Erbakan, "Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak 31 Mart'ta sandıkları patlatacağız. 1994'teki tarihi zaferimizden 30 yıl sonra 2024'te bir tarihi zafer yaşayacağız. 31 Mart'ta Yeniden Refah Partimizin yerel yönetimlerde iktidar olması 2 açıdan çok önemlidir. İlk olarak, ahlaklı ve milli görüş belediyeciliğiyle milletimizin yeniden buluşması ve rantçı, örgütçü, heykelci belediyecilikten usanan milletimizi kurtaracağız. İkinci önemi ise 31 Mart seçimlerinde Yeniden Refah Partimizin oy patlamasıyla 2028'de Yeniden Refah'ın iktidarının yolunu açacak ve oradan geliyor" ifadelerini kullandı.

İŞTE YRP'NİN BAŞKAN ADAYLARI...

Konuşmaların ardından partinin İBB adayı Mehmet Altınöz ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. İşte YRP'nin İBB ve ilçe belediye başkan adayları...

Adalar'da Faruk İlerisoy, Arnavutköy'de Abdülrezzak İlbeyi, Ataşehir'de Bülent Tüylü, Avcılar'da Mustafa Demirci, Bağcılar'da Faruk Bağcı, Bahçelievler'de Metin Türk, Bakırköy'de Salih Doğan, Başakşehir'de Kadir Karaca, Bayrampaşa'da Hakan Arabacı, Beşiktaş'ta Osman Toprak, Beykoz'da Mustafa Kazım Alpay, Beylikdüzü'nde Vehbi Orakcı, Beyoğlu'nda Zeynel Özmen, Büyükçekmece'de Yücel Sundur, Çatalca'da Ali Açıkgöz, Çekmeköy'de Yücel Evsen, Esenler'de Mahmut Okudan, Esenyurt'ta Ahmet Fatih Hatunoğlu, Eyüpsultan'da Lokman Çelik, Fatih'te Halit Özkarataşlıoğlu, Gaziosmanpaşa'da Neşe Fazlıoğlu, Güngören'de İsa Çetin, Kadıköy'de Levent Metin, Kağıthane'de Burhan Asaf Şafak, Kartal'da Nevzat Şavluk, Küçükçekmece'de Mehmet Yavan, Maltepe'de Küçükağa Hacıefendioğlu, Pendik'te Fahrettin Karakurt, Sancaktepe'de Cemil Cebir, Sarıyer'de İsmet Temel, Şile'de Necmettin Deniz, Silivri'de Ömer Hakverdi, Şişli'de Gülşen Kılınçer, Sultanbeyli'de Ömer Urgun, Sultangazi'de Yasin Kul, Tuzla'da İbrahim Gökay, Ümraniye'de Orçun Şekercioğlu, Üsküdar'da Turgut Sadıkoğlu ve Zeytinburnu'nda da Gökhan Kasap seçimde yarışacak.

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