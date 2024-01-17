Yeniden Refah Partisi'nde İstanbul için öne çıkan isimler...

17 Ocak 2024 19:25 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 19:26

Yerel seçimlere 74 gün kala partiler çalışmalarına hız verdi. Yeniden Refah Partisi (YRP) ile AK Parti arasında İstanbul, Ankara ve İzmir için yapılan ittifak görüşmeler gerçtiğimiz gün kesildi.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Bize getirdikleri teklifi kabul edemezdik, biz de yol haritamıza devam kararı aldık” dedi. YRP Ankara ve İstanbul adaylarını ay sonuna kadar açıklayacak.

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında "İstanbul'da AK Parti'nin adaylarının desteklenmesi" için yapılan müzakereler kesildi. Ankara'dan gelen kulis bilgilerine göre, teklifleri yetersiz bulan Yeniden Refah Partisi, AK Parti’nin ittifak teklifini kabul etmedi. Parti yönetimi, seçimler için öncelikli planı olarak seçimlere kendi adayları ile girmeye karar verdi. Mehmet Altınöz iddiaları doğruladı.

TEKLİF NEYDİ?

AK Parti'nin, seçimlerde özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'da Yeniden Refah Partisi'nin desteği karşısında kazanılan büyükşehirlerde belediye meclis üyeliği teklif ettiği öne sürüldü. Lakin YRP Genel Merkezi’nin, bu teklife parti tabanından tepki geleceğini belirterek kabul etmediği ifade edildi.

İSTANBUL'A TANIDIK İSİM

İstanbul adaylığı için ise Necmeddin Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz’ün adı öne çıkıyor. Öte yandan bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın da İstanbul adaylığı üzerinde ismi geçenlerden oldu.

Mehmet Altınöz ve Suat Kılıç

ANKARA'YA İKİ İSİM TALİP

Adı İstanbul adaylığı için geçen Suat Kılıç, Ankara için de düşünülüyor. Partinin Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner’in de adı Ankara için anılıyor.

"GELEN TEKLİFİ KABUL EDEMEZDİK"

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı olarak geçen Necmettin Erbakan'ın damadı ve YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Bize getirdikleri teklifi kabul edemezdik, biz de yol haritamıza devam kararı aldık” dedi. İstanbul adaylığı için de Mehmet Altınöz, "Evet, doğrudur. Ben zaten İstanbul sorumlusuyum aynı zamanda. Teşkilattan arkadaşlarımız ile büyük efor sarf ettik, çok çalıştık. İstanbul adaylığı için benim ismim geçiyor, Suat Kılıç ismi de geçiyor. Doğru karar istişareler sonucu verilecektir" diye konuştu.