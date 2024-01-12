Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye ittifak çağrısı

12 Ocak 2024 21:43 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 21:47

Yerel seçimlere 79 gün kala aday belirleme ve ittifak süreçleri sürüyor. Adaylarını bir bir açıklayan siyasi partiler kurulacak ittifaklar için ise kolları sıvadı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, ise AK Parti'ye İstanbul çağrısında bulunarak elini taşın altına koymaya davet etti.

"FEDAKARLIKLAR GÖZE ALINMALI"

Kılıç, "İstanbul'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemeyenler varsa bizim gibi elini taşın altına koyması gerekir. AK Parti'li muhataplarımız da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyorsa, bazı birliktelikler için bazı fedakarlıkları göze almalıdır." ifadelerini kullandı.

İttifak konusunda son sözün Genel Başkan Fatih Erbakan'da oladuğunu belirten Kılıç sözlerine şöyle devam etti:

"Genel Başkanımız Sayın Erbakan, önümüzdeki günlerde 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin kararımızı ortaya koyacak. Genel Başkanımız, İstanbul, Ankara ve İzmir konusunda tavrımızı yetkili kurullarımızla istişare ettikten sonra nihai kararımızı açıklayacaktır. Genel Başkanımız tarafından nihai karar verilinceye kadar yapılacak açıklamalar kişisel görüş beyanından ibaret kalacaktır."

Kılıç, partilerin adaylarını açıklarken kimseye danışmak zorunda olmadığını belirterek, "Siyasi partiler kurallarına, ilkelerine göre adaylarını belirler ve açıklar. Kararı verecek olan seçmendir. Murat Kurum konusunda da bu prensip geçerlidir. Bize danışmak durumunda değiller. Adaylarını belirler, sonrasında da toplumdan destek isterler." açıklamasında bulundu.