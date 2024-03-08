Yeniden Refah'tan 'adaylıktan çekilme' iddialarına net cevap

08 Mart 2024 05:28 - Güncelleme : 08 Mart 2024 05:32

Türkiye'nin merakla beklediği yerel seçimlere 23 gün kala gözler İstanbul'da. DEM Parti ile kritik öneme sahip olan Yeniden Refah Partisi, genel seçimlere Cumhur İttifakı ile girerken partinin İstanbul adayı Mehmet Altınöz'ün ise 'yarıştan çekileceği' sıkça dillendirildi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, tüm şehirlerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söylerken bir açıklama da partinin İBB adayı Mehmet Altınöz'den geldi. 31 Mart’a doğru adaylıktan çekileceği iddia edilen Altınöz, "Bunlar gayet doğal ama mesela bazı kişilerin "bilgiye dayalı" diyerek bizim partimizle ilgili gerçek dışı iddialar ortaya atmasını açıkçası hem kınıyorum, doğru bulmuyorum hem de Allah'a havale ediyorum" diyerek tepki gösterdi.

"HADLERİNİ BİLSİNLER"

T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Altınöz, "Sonuçta biz teşkilatımızla büyük özveriyle çalışıyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz kişilerin şartlarını da dikkate alarak bu samimi, bu ihlaslı insanların kalplerinde bir soru, üzüntü açmak isteyen olursa karşılarında beni bulur. Bu çok net. Yani yumuşak başlıysak uysal koyun değiliz. Bu gerçek dışı bilgileri yayan insanlar hadlerini bilsinler." dedi.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Malatya'da düzenlediği mitingde isim vermeden YRP'ye yüklenmişti. Erdoğan buradaki açıklamasında, "Partimizin eski belediye başkanlarını, millletvekillerini aday göstererek bize kaybettirmek isteyen partiler ortaya çıktı. İsteyen istediği yerden aday olabilir. Biz kendi adaylarımızdan mesulüz. Ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp, bizim gölgemizde yürümek isteyenlere müsaade etmeyiz. Sadece yalan yanlış konuşacak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız... Bunun adı siyasi şantajcılıktır" demişti.

ERBAKAN: KİMSEYE KAYBETTİRMEK İÇİN SEÇİME GİRMİYORUZ

Gaziantep'te partisinin il başkanlığında basın toplantısında konuşan Fatih Erbakan ise bu sözlere, "Yeniden Refah Partisi, hiç kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmiyor. Her yerde kendimiz kazanmak için seçime giriyoruz. Diğer tüm partiler de böyledir. Bu mantıkla giderseniz; o zaman İstanbul'da DEM Parti, AK Parti'ye kazandırmak için seçime giriyor." diyerek cevap vermişti.