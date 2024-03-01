Yerel seçim için geri sayım devam ediyor: Sadece 30 gün kaldı...

01 Mart 2024 11:24 - Güncelleme : 01 Mart 2024 11:37

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 1 Aralık 2023'te ilan edilen seçim takvimi, 1 Ocak'ta başladı. Siyasi partilerin belirledikleri adayların yarışacağı yerel seçimlere bir aydan az bir zaman kaldı.

LİSTELER TESLİM EDİLDİ

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliklerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına 20 Şubat'ta teslim etti. Aynı süre içinde bağımsız adaylar da başvurularını yaptı.

KESİN ADAY LİSTESİ İÇİN SON 2 GÜN

Seçim kurullarının inceleme veya itirazları sonucunda ya da istifalar nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik olması durumunda, bu durum 1 Mart'ta ilçe veya il seçim kurullarınca partilere bildirilecek. Partiler, 2 Mart'ta eksiklikleri tamamlayarak ilgili seçim kurullarına bildirecek ve kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak. Birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına da 3 Mart'ta başlanacak.

SEÇİM YASAKLARI 21 MART'TA BAŞLAYACAK

Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları da 21 Mart tarihinde başlayacak. Döküm ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanan seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı 24 Mart'ta tamamlanacak.

28 Mart'ta tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek. Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek. Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidecek.

BAZI İLLERDE SOY VERME İŞLEMİ BİR SAAT ERKEN BAŞLAYACAK

YSK, seçimin mart ayında gerçekleşmesi sebebiyle mevsim koşulları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı.

Bu nedenle; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde, ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.