Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı belediyeler belli oldu

01 Nisan 2024 02:02 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 02:03

Türkiye bugün 10 ay aradan sonra yeniden sandığa giderek, bu kez yerel yönecilerini seçti. 61 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı 31 Mart 2024 Yerel Seçimler sonrası resmi olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı belediyeler belli oldu.

ÜÇÜNCÜ PARTİ OLDU

Açılan sandık sonuçlarına göre YRP, Türkiye genelinde seçimlerden yüzde 6'nın üzerinde oy alarak CHP ve AK Parti'nin ardından üçüncü parti çıktı.

BİRİ BÜYÜKŞEHİR 2 İL KAZANDI

YRP, kesin olmayan sonuçlara göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Yozgat Belediyesi'nde yarışı önde götürdü. Yüzde 93 oranında açılan sandık sonuçlarına göre son durum şu şekilde:

Şanlıurfa:

Yüzde 38.85 - YRP

Yüzde 34.14 - AK Parti

Yüzde 20.62 - DEM Parti

Yozgat:

Yüzde 36.23 - YRP

Yüzde 29.97 - CHP

Yüzde 27.05 - AK Parti

43 İLÇE, 24 BELDE

Seçim sonrası parti genel merkezinde açıklamada bulunan YRP lideri Fatih Erbakan, "Şanlıurfa Belediyesini, Yozgat Belediyesini kazandık. Ve 43 ilçe, 24 belde kazandık. Böylece 69 belediyeye ulaştık" diye konuştu.