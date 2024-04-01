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01 Nisan 2024 02:02 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 02:03

Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı belediyeler belli oldu

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok merak edilen Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) kazandığı belediyeler belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre, Fatih Erbakan'ın Genel Başkanı olduğu YRP, 69 belediye kazandı. İşte YRP'nin kazandığı belediyeler...

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi&#039;nin kazandığı belediyeler belli oldu

Türkiye bugün 10 ay aradan sonra yeniden sandığa giderek, bu kez yerel yönecilerini seçti. 61 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı 31 Mart 2024 Yerel Seçimler sonrası resmi olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı belediyeler belli oldu.

ÜÇÜNCÜ PARTİ OLDU

Açılan sandık sonuçlarına göre YRP, Türkiye genelinde seçimlerden yüzde 6'nın üzerinde oy alarak CHP ve AK Parti'nin ardından üçüncü parti çıktı.

BİRİ BÜYÜKŞEHİR 2 İL KAZANDI

YRP, kesin olmayan sonuçlara göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Yozgat Belediyesi'nde yarışı önde götürdü. Yüzde 93 oranında açılan sandık sonuçlarına göre son durum şu şekilde:

Şanlıurfa:

Yüzde 38.85 - YRP
Yüzde 34.14 - AK Parti
Yüzde 20.62 - DEM Parti

Yozgat:

Yüzde 36.23 - YRP
Yüzde 29.97 - CHP
Yüzde 27.05 - AK Parti

43 İLÇE, 24 BELDE

Seçim sonrası parti genel merkezinde açıklamada bulunan YRP lideri Fatih Erbakan, "Şanlıurfa Belediyesini, Yozgat Belediyesini kazandık. Ve 43 ilçe, 24 belde kazandık. Böylece 69 belediyeye ulaştık" diye konuştu.

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Kaynak: TGRT Haber
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