YRP aday gösterdi, CHP aradan sıyrıldı: 3 ilçeyi kaptılar

01 Nisan 2024 15:34 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 15:46

Türkiye'de milyonlarca seçmen dün sandık başına giderek oyunu kullandı. Yeniden Refah Partisi, 10 ay önce düzenlenen genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nda yer almıştı ancak YRP bu seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldı.

Seçimlerde büyük bir oy artışı yakalayan YRP, biri büyükşehir, 2 ilde ve 43 ilçede üstünlük sağladı. YRP lideri Fatih Erbakan ise kesin olmayan sonuçların ardından yaptığı açıklamada; "Yeniden Refah seçimin yıldızı konumunda" dedi.

İLÇELERDE DURUM AK PARTİ ALEYHİNE DÖNDÜ

Çok sayıda sürprizlerin yaşandığı seçimde; el değiştiren il ve ilçelerle ilgili ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Gaziantep'te belediye başkanlığını AK Parti adayı Fatma Şahin kazanırken, ilçelerde durum AK Parti aleyhine döndü. YRP ile AK Parti arasında oyların bölünmesi 3 ilçede CHP'ye kazandırdı.

3 İLÇEYİ CHP ALDI

Yeniden Refah Partisi'nin oylarını artırarak 2 ilçede kazanması, diğer ilçelere de yansıdı. Daha önce tek ilçede önde olan CHP, YRP'nin oylarını artırmasıyla 2 ilçede daha seçimi önde bitirdi.