YRP'de sürpriz istifa! Yüzde 35 hedefi tutmayınca görevini bıraktı

01 Nisan 2024 15:31 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 16:39

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde aldığı oy oranıyla dikkat çeken Yeniden Refah Partisi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. YRP'nin yüzde 23,46 oy aldığı ve 6 ilçeyi kazandığı Konya'da İl Başkanı Temel Peker istifa etti. Peker'in istifa gerekçesi ise gündem oldu.

Konya'da Altınekin, Çumra, Emirgazi, Doğanhisar, Sarayönü ve Yalıhüyük ilçelerini kazanan YRP'nin İl Başkanı Temel Peker, yüzde 35 oy oranı hedefine ulaşamadığı için sorumluğu üzerine alıp istifa ettiğini duyurdu.

"ÜYE SAYIMIZI YÜZDE 600 ARTIRDIK"

"Kıymetli dost ve arkadaşlarım; malumunuz üzerine 1 Ağustos 2023 tarihinde Yeniden Refah Partimizin Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Bey'in tensipleriyle Konya İl Başkanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Göreve geldiğimizde Konya'daki üye sayımız 5 bin 55'ti. Seri bir şekilde teşkilatlanarak hareket mekanizmaları sağlam, donanımlı ve liyakatli il yönetim kurulu üye atamalarını ivedilikle yaptık. Atamış olduğumuz ilçe başkanlarımız ve teşkilatlarımızın azimli ve gayretli çalışmaları neticesinde Konya'daki üye sayımızı yüzde 600'ün üzerinde bir oranla artırarak 32 bine çıkardık.

2023 genel seçimlerinde Yeniden Refah Partimiz Konya'da yüzde 5 oy almıştı. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçiminde bir önceki genel seçime oranla yüzde 23,50 oy oranı ile yüzde 350'nin üzerinde bir artışla yukarı yönlü bir ivme sağladık. Bu oy oranıyla da 6 ilçemizin belediye başkanlığını kazanmayı başardık.

"SORUMLULUĞU ÜZERİME ALIYORUM"

İcra kurulumuz olarak hedeflemiş olduğumuz yüzde 35'lik oy hedefine maalesef ulaşamadık. Konya İl Başkanlığı ve Teşkilatı olarak bu başarısızlığı öncelikle şahsıma indirgeyerek hiç bir bahaneye sığınmadan sorumluluğu üzerime alıyorum. İcra kurulumuzla almış olduğumuz ortak karar neticesinde birlikte istifamızı kamuoyuna sunuyoruz.

Bu süreçte verdiğiniz desteklerden dolayı başta icra kurulumuza, Teşkilat mensuplarımıza ve tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Nihayete eren Seçimin Ülkemize ve Milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bayrağı devralacak arkadaşlarımıza yeni görevlerinde şimdiden başarılar diliyorum. Saygılarımla."