YRP'li Suat Kılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Öznesi belirtilmemiş eleştiriyi üzerimize almıyoruz

18 Mart 2024 12:11 - Güncelleme : 18 Mart 2024 12:53

Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç, seçim gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart seçimlerinde oylarını artıracağını söyleyen Suat Kılıç, büyükşehirlerdeki adayların geri çekilmeyeceğini söyledi.

Anayasa değişikliğinin şart olduğunu, bu konuda teklifin hangi partiden geldiğinin önemli olmadığını belirten Suat Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde uygulanan 50+1 sisteminin de değişmesi gerektiğini ifade etti. T24'e konuşan Suat Kılıç'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"OYLARIMIZ ARTACAK"

Adaylarınız çekilir mi anlamsız bir soru olur. Yüksek Seçim Kurulu partilerin seçime girme yeterliliklerine göre o pusulaları basıyor, oluşturuyor. Yeniden Refah Partisi'nin oyları artacaktır. Yani alternatif partilerin oyları artacaktır diye düşünüyorum. Burada da en önemli alternatif Yeniden Refah Partisi.

"ANKARA VE İSTANBUL'DA YARIŞ BAŞA BAŞ"

Partiler adaylarını ilan ettiler. Parti teşkilatları da kendi adaylarının peşinden gitmek arzusunda. Bir de şöyle bir durum var; herhangi bir yerde aday çıkarmadığınızda sizin seçmeninizi partiye tümden konsolide etme şansınız zaten yok. O zaman DEM Parti'nin aday çıkartması, İYİ Parti'nin aday çıkartması, Zafer Partisi'nin aday çıkartması karşısında CHP'nin Ankara ve İstanbul'da tümüyle havlu atmış olması gerekirdi. Ama görünen o ki havlu atmış değiller. Bir önceki seçimde DEM Parti İstanbul'da açıktan, Ankara'da örtülü bir şekilde CHP adayını destekledi. Zafer Partisi diye bir olgu ortada yoktu. Bugün bu partilerin tümü Ankara ve İstanbul'da aday çıkarmış durumda. Ama buna rağmen iki şehirde de başa baş gidiyor yarış. DEM, İstanbul'daki oyunun tamamını alamıyor, Zafer İstanbul'daki oyunun tamamını alamıyor, İyi Parti İstanbul'daki oyunun tamamını alamıyor. Alsalar zaten CHP'nin yüzde 30'lara gerilemesi lazım.

"50+1 SİSTEMİ DEĞİŞMELİ"

İktidar tarafında da konuşulduğu gibi bu model ‘40+1’ şeklinde de uygulanabilir. Bu takdirde her siyasi partinin kendi başına ‘40+1’e ulaşma olasılığı daha kuvvetli olur. Böylece de partiler diğer partilerin içinde erimemiş olur. Zorunlu ittifaklar ortadan kalkmış olur. Tabii başkanlık modelini ilkesel olarak benimsiyor olmakla birlikte kuvvetler ayrılığının da takviye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Denge ve denetim mekanizmalarının bugün olduğundan daha etkili çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Yargının bağımsızlığını hiçbir şekilde yitirmemesi lazım

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI TARTIŞMALARI

Cumhurbaşkanının yeniden seçilmesinin önünü açacak teklife hiçbir muhalefet partisi 'evet' demeyecektir.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki çatışma, bir yetki çatışmasına dönüşmek üzere. Bu çatışmanın gitmesi, yoruma mahal bırakılmaması için bir anayasa değişikliği yapılması gerekiyor. Bu anayasa değişikliğinin ivedi yapılması lazım.

Bir anayasa değişikliği teklifi var mı ortada? Varsa bilelim. Görmediğin anayasa değişikliği teklifine ‘evet’ ya da ‘hayır’ nasıl diyebilirsiniz? CHP'den gelecek bir anayasa değişikliği teklifine de ‘evet’ denilebilir. AK Parti'den gelecek bir anayasa değişikliği teklifine de ‘evet’ denilebilir. Önemli olan içinde ne olduğu.

ERDOĞAN'IN ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

Biz bunları üzerimize alınmadık. Ve dedik ki; öznesi doğrudan belirtilmemiş herhangi bir cümleyi ya da sert eleştiriyi üzerimize almıyoruz. Biz yolumuza bakacağız. Sonuçta adaylarımız kamuoyundan teveccüh görürlerse kazanırlar, görmezlerse kazanamazlar. Şanlıurfa'da, Elazığ’da ya da başka illerde ya da ilçelerde Yeniden Refah Partili adaylar toplumdan teveccüh görürse bu diğer partilerin doğru aday tespiti yapamadıklarının da göstergesi olarak görülecektir. Herhangi bir il ya da ilçedeki adayımız teveccüh görüyor diye, kazanma potasına girdi diye, potansiyel oluşturdu diye bundan rahatsızlık duyacak halimiz yok. Ama temelde iktidarla kavgalı olalım, didişelim, itişelim, kakışalım, siyasetin dilini sertleştirelim gibi bir yaklaşım içinde de değiliz."