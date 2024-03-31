YRP'nin 40 oy aldığı ilçeyi CHP 36 oy farkla kazandı! 50 yıl sonra ilk...

31 Mart 2024 23:13 - Güncelleme : 31 Mart 2024 23:17

Türkiye, 2024 yerel seçimleri için sandık başına giderken bazı il ve ilçelerde değişimler yaşandı. Bu ilçeler arasında Artvin'in Yusufeli ilçesi de yer aldı.

36 OY FARKLA CHP KAZANDI!

Yusufeli'nde geçtiğimiz seçimlerde hep AK Parti galip olan taraftı ancak bu seçimlerde tablo değişti.

50 yılın ardından CHP, Yusufeli'nde 36 oy farkla kazanmayı başardı.

YRP 40 OY ALDI

CHP adayı Barış Demirci, 1954 oy alırken, AK Parti adayı Mustafa Demirkıran 1918 oy aldı.

YRP aday Cemil Aşci ise 40 oy alarak Yusufeli ilçesindeki yarışa direkt etki etti.