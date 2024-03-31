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Haberler>Politika>YSK Başkanı Ahmet Yener'den yayın yasağına ilişkin açıklama
31 Mart 2024 16:26 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:29

YSK Başkanı Ahmet Yener'den yayın yasağına ilişkin açıklama

Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener yayın yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber

Yener, ''Saat 16.00 itibarıyla 32 ilimizde oy verme işlemleri tamamlanmış ve oy sayma işlemleri başlamıştır. Saat 17.00 itibarıyla da kalan diğer illerimizde oy verme işlemleri tamamlanacaktır" dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener'den yayın yasağına ilişkin açıklama - 1. Resim

Yener şöyle devam etti:

"Saat 17'de tüm oy sayım işlemleri ile ilgili genel bir bilgi vereceğiz. Daha sonraki genel toplantıda yayın yasaklarının hangi saatte kaldıracağımıza ilişkin tartışıp karar vereceğiz. Yasak kalkmadan sonuçlar verilmemeli. Demokrasi şenliğinin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz.''

Son dakika haberinin detayları hazırlanıyor...

Kaynak: TGRT Haber
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