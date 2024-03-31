YSK Başkanı Yener'den ilk açıklama

31 Mart 2024 09:57 - Güncelleme : 31 Mart 2024 10:53

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara'daki Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Oyunu kullanmadan önce açıklama yapan Ahmet Yener, sabah 08.00 itibarıyla başlayan seçimle ilgili bilgi verdi.

Yener, "Son durumla ilgili bilgileri aldık. Oy verme işlemleri sorunsuz devam ediyor. İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz" ifadelerini kullandı.

"SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE OY VERME İŞLEMİ DEVAM EDİYOR"

YSK Başkanı Ahmet Yener, Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra da bir açıklama yapan Yener "An itibariyle il ve ilçe seçim kurullarımızdan bize ulaşan bir olumsuz bir durum yok. tüm yurt çapında sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri devam etmektedir." dedi.

YSK Başkanı Yener açıklamalarına şöyle devam etti;

"Kurulumuz 17.00'dan sonra toplantı yaparak yayın yasaklarının 21.00'dan önce sonlandırılmasını değerlendirecek. Bizim değerli basın mensuplarından bir isteğimiz var. Saat 17.00'den sonra YSK yayın yasaklarını kaldırmadan seçim sonuçlarına ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmamalarını rica diyoruz. Şu ana kadar tüm siyasi partilerimiz ve vatandaşlarımız seçimle ilgili aldığımız kararlara uydular. Bu demokrasi şenliğinin tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum."

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.